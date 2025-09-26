Prognoza meteo, 26 septembrie. Început de weekend răcoros. Ninsori și rafale puternice în unele regiuni

Vremea se va menține mai rece decât normalul perioadei, cu excepția vestului, unde temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice. Cerul va fi variabil în est și predominant noros în restul regiunilor, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Local, se vor semnala ploi slabe în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și pe alocuri în Muntenia, iar la altitudini mari în zonele montane vor fi precipitații mixte, trecător sub formă de ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în special în sud și izolat în alte regiuni, atingând 40–50 km/h. În Caraș-Severin vor fi rafale de 55–65 km/h, iar în zona montană aferentă se vor înregistra 80–100 km/h. La litoral, vântul va atinge 50–65 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 23 de grade, iar minimele între 2 și 14 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Carpaților, unde izolat va apărea brumă. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

În București, vremea va fi rece pentru final de septembrie. Cerul va fi predominant noros, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în cursul zilei, când poate atinge 45–50 km/h. Spre noapte, vântul va scădea în intensitate. Temperatura maximă se va situa între 18 și 19 grade, iar minima va fi de 6–9 grade.

În următoarele zile, temperaturile se vor menține sub media normală a perioadei, urmând ca spre sfârșitul intervalului vremea să revină treptat la valori apropiate de cele obișnuite.

La început, cantitățile de precipitații vor fi reduse, însă ploile vor deveni tot mai frecvente și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Până pe 29 septembrie, mediile termice vor rămâne sub normele perioadei, mai accentuat în regiunile estice, iar în sud-vest se vor înregistra ploi mai consistente pe arii restrânse.