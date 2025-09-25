Vremea

Prognoza meteo, 25 septembrie. Încep ninsorile în țară. Unde apar primii fulgi de nea

Prognoza meteo, 25 septembrie. Încep ninsorile în țară. Unde apar primii fulgi de neaNinsoare. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Temperaturile vor scădea semnificativ în majoritatea regiunilor, situându-se sub mediile normale ale perioadei în Moldova, estul Transilvaniei și în nordul, centrul și estul Munteniei. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 25 septembrie. Temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor

Maximele vor fi cuprinse între 11 grade în nordul Moldovei și 25 de grade în Banat, iar minimele vor oscila între 2 și 16 grade, coborând spre 0 grade în estul Transilvaniei.

Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor fi temporare, mai ales sub formă de averse, în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, local în Oltenia și izolat în Muntenia. Pe suprafețe restrânse se pot semnala descărcări electrice și cantități de apă de peste 15–20 l/mp.

Ploaie

Ploaie. Sursa foto: Freepik

Ninsori slabe la munte

La munte, la altitudini de peste 2000 m, se vor înregistra precipitații slabe sub formă de ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales în sud și izolat în rest, atingând rafale de 40–50 km/h, iar în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul Ialomiței și pe litoral rafalele vor ajunge la 50–65 km/h. Izolat vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe pe timpul nopții.

Vântul va sufla cu intensificări, mai ales ziua, când rafalele vor atinge 40–50 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 21 de grade, iar cea minimă între 8 și 10 grade.

În ultima zi a săptămânii, vremea se menține la fel de răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri vor fi ploi slabe, mai ales în zonele montane, precum și în regiunile vestice și sudice ale țării. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale.

Temperaturile maxime vor oscila între 12 și 25 de grade, iar cele minime între -2 și 15 grade. În București, mercurul din termometre va indica maxime de 18–20 de grade și minime de 7–9 grade.

