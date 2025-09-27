Prognoza meteo, 27 septembrie. Vremea se răcește simțitor la început de weekend

Vreme răcoroasă în prima zi de weekend. În sud, est și centru, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, în timp ce în restul regiunilor se vor situa aproape de mediile normale. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, izolate, în sud-vest, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vântul va sufla slab până la moderat, dar temporar se va intensifica în județul Caraș-Severin, unde va atinge 55–70 km/h, iar pe crestele montane din zonă chiar 80–90 km/h. Rafale mai reduse vor apărea local și în Dobrogea.

Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 22 de grade, iar minimele între 2 și 12 grade, cu valori mai mici în depresiuni. Noaptea, pe spații restrânse va fi ceață, iar în unele depresiuni se va forma brumă.

Bucureștenii vor avea parte de o zi răcoroasă. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele se vor situa în jurul a 20–21 de grade, iar minimele între 5 și 8 grade.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea în următoarele săptămâni. În intervalul 29 septembrie – 6 octombrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite, cu un deficit termic mai accentuat în nord-est. Tot atunci, ploile vor fi mai dese și mai abundente, mai ales în sud-vest.

În perioada 6 – 13 octombrie, valorile de temperatură vor fi apropiate de mediile climatologice ale sezonului, cu ușoare abateri negative în est. Precipitațiile vor fi, în general, normale pentru această perioadă.

Între 13 și 20 octombrie, regimul termic se va menține în jurul valorilor normale, iar cantitățile de precipitații vor rămâne în limite obișnuite la nivelul întregii țări.

Ultima săptămână a lunii octombrie, 20 – 27 octombrie, va aduce o vreme stabilă, cu temperaturi și precipitații încadrate în tiparele specifice perioadei.