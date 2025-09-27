Vremea

Prognoza meteo, 27 septembrie. Vremea se răcește simțitor la început de weekend

Comentează știrea
Prognoza meteo, 27 septembrie. Vremea se răcește simțitor la început de weekendploi de toamna / Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Vreme răcoroasă în prima zi de weekend. În sud, est și centru, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, în timp ce în restul regiunilor se vor situa aproape de mediile normale. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, izolate, în sud-vest, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 27 septembrie. Încă o zi cu temperaturi scăzute

Vântul va sufla slab până la moderat, dar temporar se va intensifica în județul Caraș-Severin, unde va atinge 55–70 km/h, iar pe crestele montane din zonă chiar 80–90 km/h. Rafale mai reduse vor apărea local și în Dobrogea.

Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 22 de grade, iar minimele între 2 și 12 grade, cu valori mai mici în depresiuni. Noaptea, pe spații restrânse va fi ceață, iar în unele depresiuni se va forma brumă.

Cum va fi vremea în Capitală

Bucureștenii vor avea parte de o zi răcoroasă. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele se vor situa în jurul a 20–21 de grade, iar minimele între 5 și 8 grade.

Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea în următoarele săptămâni. În intervalul 29 septembrie – 6 octombrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite, cu un deficit termic mai accentuat în nord-est. Tot atunci, ploile vor fi mai dese și mai abundente, mai ales în sud-vest.

Ploaie

Sursa foto: Pixabay

În perioada 6 – 13 octombrie, valorile de temperatură vor fi apropiate de mediile climatologice ale sezonului, cu ușoare abateri negative în est. Precipitațiile vor fi, în general, normale pentru această perioadă.

Prognoza meteo, 27 septembrie. Când se încălzește vremea în România

Între 13 și 20 octombrie, regimul termic se va menține în jurul valorilor normale, iar cantitățile de precipitații vor rămâne în limite obișnuite la nivelul întregii țări.

Ultima săptămână a lunii octombrie, 20 – 27 octombrie, va aduce o vreme stabilă, cu temperaturi și precipitații încadrate în tiparele specifice perioadei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:34 - Viața jurnalistei Ioanei Popescu. Lumea mondenă în care a trăit până la 45 de ani
15:23 - Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
15:14 - Mutu, vizită controversată la Moscova: A jucat pentru ruși
15:06 - Șefii de stat major din NATO, reuniți în Letonia după ce Rusia a încălcat spațiul aerian de mai multe ori
14:57 - Hamas ar putea elibera ostaticii, conform planului Trump. Acord de principiu
14:44 - Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale