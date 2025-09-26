Actualitate

Val de aer polar peste România. ANM dă alertă de vânt puternic

Val de aer polar peste România. ANM dă alertă de vânt puternic
Weekendul începe cu vreme instabilă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin, valabil de vineri, ora 10.00, până sâmbătă, ora 15.00.

Cum va fi vremea în următoarele ore

În acest interval, vântul va sufla cu rafale de 55-70 km/h, iar în zonele montane se vor înregistra viteze de 80-90 km/h. Intensificări de 40-50 km/h vor fi resimțite și în regiunile sudice.

Temperaturile au scăzut cu 10-15 grade față de zilele precedente, din cauza unui val de aer polar. Meteorologii spun că aceasta este doar prima manifestare a unui sezon mai rece decât normal.

Frig și ploi pe durata weekendului

Sâmbătă , valorile termice vor fi sub mediile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe izolate, mai ales în jumătatea sud-vestică a României. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și local în Dobrogea.

Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar minimele vor oscila între 2 și 12 grade, fiind mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va forma brumă. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

luna noiembrie

Finalul de lună noiembrie vine cu schimbări meteo Sursa foto: Pixabay

Vreme răcoroasă la final de weekend

În ultima zi de weekend, vremea va fi răcoroasă, apropiată de normal pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe pe alocuri în nord-est și sud-vest, iar izolat în restul țării. La munte, la altitudini mari, se vor semnala precipitații mixte trecătoare. Vântul va avea intensificări locale la începutul zilei în sud și sud-vest și pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor varia între 15 și 22 de grade, iar cele minime între 4 și 13 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că prima săptămână a lunii octombrie, 29 septembrie – 6 octombrie, va aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, cu un răcire ușor mai accentuată în nord-estul țării. Precipitațiile vor fi mai frecvente și mai abundente, în special în sud-vest.

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

