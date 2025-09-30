Vremea

Octombrie începe cu vreme rece și ploi abundente. Când se încălzește vremea

Comentează știrea
Octombrie începe cu vreme rece și ploi abundente. Când se încălzește vremeaToamnă. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Începutul lunii octombrie vine cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) ploile vor fi prezente și în următoarele zile. După această perioadă, valorile termice și regimul pluviometric vor reveni treptat la normal.

Cum va fi vremea la începutul lunii octombrie

În prima săptămână, 29 septembrie – 6 octombrie, temperaturile vor fi considerabil mai scăzute decât mediile normale, iar ploile vor fi mai frecvente, afectând majoritatea regiunilor țării.

Această situație se datorează pătrunderii unor mase de aer rece, care vor favoriza și apariția ploilor în cantități mai mari decât în mod obișnuit.

ploaie

Ploaie. Sursa foto: Pixabay

Temperaturile încep să crească în următoarele zile

În săptămâna 6 – 13 octombrie, vremea se va stabiliza treptat. Temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi ușor deficitare în sud, în timp ce în restul țării se vor menține în limite normale.

Nicușor Dan cere UE să reconsidere cerințele pentru aderarea unor noi state la blocul comunitar
Nicușor Dan cere UE să reconsidere cerințele pentru aderarea unor noi state la blocul comunitar
Locul complet neobișnuit în care își scoate iubita în oraș Barron Trump
Locul complet neobișnuit în care își scoate iubita în oraș Barron Trump

În intervalul 13 – 20 octombrie, temperaturile se vor menține aproape de mediile specifice lunii octombrie, iar cantitățile de ploaie vor fi în general normale la nivelul întregii țări. Această perioadă va aduce un climat mai echilibrat, fără excese de frig sau umiditate.

Vreme frumoasă la final de octombrie

Ultima săptămână a prognozei, 20 – 27 octombrie, va fi caracterizată de valori termice apropiate de cele normale, cu posibilitate de ușoare creșteri în vestul țării.

Precipitațiile vor fi moderate, situându-se în jurul cantităților obișnuite pentru această perioadă a anului.

Prognoza meteo pentru ziua de miercuri

Miercuri, 1 octombrie, vremea se va menține rece pentru începutul lunii, în cea mai mare parte a României. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor fi prezente pe parcursul zilei local în jumătatea de nord a țării și izolat în restul regiunilor. Noaptea, precipitațiile vor fi mai frecvente în zonele sud-vestice și centrale.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi, în medie, de 3–5 centimetri. În anumite zone, cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe spații restrânse în cursul nopții, mai ales în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 19 grade, iar valorile minime vor fi, în general, între 4 și 10 grade.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:57 - „Jaful secolului”, printre preferințele publicului în primul weekend după lansarea în cinematografe
10:51 - Opt bebeluși de la maternitatea Târgu Mureș au fost diagnosticați cu Serratia Marcescens în iunie
10:47 - Jidvei lansează Vinars XO, în premieră internațională, la Paris
10:39 - Nicușor Dan cere UE să reconsidere cerințele pentru aderarea unor noi state la blocul comunitar
10:38 - Cinci seriale perfecte pentru weekend
10:28 - Locul complet neobișnuit în care își scoate iubita în oraș Barron Trump

HAI România!

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Proiecte speciale