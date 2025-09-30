Octombrie începe cu vreme rece și ploi abundente. Când se încălzește vremea

Începutul lunii octombrie vine cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) ploile vor fi prezente și în următoarele zile. După această perioadă, valorile termice și regimul pluviometric vor reveni treptat la normal.

În prima săptămână, 29 septembrie – 6 octombrie, temperaturile vor fi considerabil mai scăzute decât mediile normale, iar ploile vor fi mai frecvente, afectând majoritatea regiunilor țării.

Această situație se datorează pătrunderii unor mase de aer rece, care vor favoriza și apariția ploilor în cantități mai mari decât în mod obișnuit.

În săptămâna 6 – 13 octombrie, vremea se va stabiliza treptat. Temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi ușor deficitare în sud, în timp ce în restul țării se vor menține în limite normale.

În intervalul 13 – 20 octombrie, temperaturile se vor menține aproape de mediile specifice lunii octombrie, iar cantitățile de ploaie vor fi în general normale la nivelul întregii țări. Această perioadă va aduce un climat mai echilibrat, fără excese de frig sau umiditate.

Ultima săptămână a prognozei, 20 – 27 octombrie, va fi caracterizată de valori termice apropiate de cele normale, cu posibilitate de ușoare creșteri în vestul țării.

Precipitațiile vor fi moderate, situându-se în jurul cantităților obișnuite pentru această perioadă a anului.

Miercuri, 1 octombrie, vremea se va menține rece pentru începutul lunii, în cea mai mare parte a României. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor fi prezente pe parcursul zilei local în jumătatea de nord a țării și izolat în restul regiunilor. Noaptea, precipitațiile vor fi mai frecvente în zonele sud-vestice și centrale.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi, în medie, de 3–5 centimetri. În anumite zone, cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe spații restrânse în cursul nopții, mai ales în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 19 grade, iar valorile minime vor fi, în general, între 4 și 10 grade.