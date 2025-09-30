Temperaturi scăzute și ploi în Republica Moldova. Vremea păstrează specificul toamnei

Vreme închisă, azi, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute, specifice pentru această perioadă a anului, cer înnorat și precipitații sub formă de ploaie, după cu au informat meteorologii. Maximele de marți vor varia între 11 și 16 grade Celsius, cu o minimă de 7 grade, pe timp de noapte.

Va ploua în nord, nord-est și în centrul țării, abundent, vântul va sufla cu intensificări în aceste teritorii. În sud și în sud-este, cerul va fi variabil. Sunt anunțate 11 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 14 grade Celsius la Bălți, Chișinău și la Ștefan-Vodă și 16 grade la Cahul. Mâine, valorile termice vor continua să scadă și vor ajunge la nivelul de 9 - 14 grade Celsius. Ceruș va fi închis în toată țara, dar nu sunt șanse să plouă.

În România, azi, vemea se va menţine mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă a anului în majoritatea zonelor țării. În regiunile nordice, centrale si estice, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua în general slab cantitativ. De asemenea, la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare şi se va depune strat de zăpadă (în medie 1…3 cm).

În mod izolat, se vor acumula cantitãţi de apã de 10…15 l/mp în nord-estul teritoriului. În restul ţării vor fi înnorări temporare şi pe suprafeţe mici ploi slabe, conform ANM.

Vântul va sufla slab şi moderat, izolat şi trecător cu uşoare intensificări în sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 şi 20 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 şi 11 grade Celsius, cu cele mai coborâte valori în depresiuni. Noaptea izolat va fi ceaţă