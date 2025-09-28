Prognoza meteo, 28 septembrie. Vreme răcoroasă în mare parte din țară, cu ploi și lapoviță la munte

În estul, sudul și centrul țării, vremea va fi răcoroasă, iar în rest temperaturile se vor menține în limite normale pentru această perioadă. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe, izolate, mai ales în vest, sud și centru, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, ploile se vor extinde în Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia, urmând să apară pe arii mai restrânse și în celelalte regiuni. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor oscila între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 2 și 13 grade. Izolat, se va semnala ceață.

În București, vremea se va menține răcoroasă. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare, iar în cursul nopții sunt așteptate ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 21 și 22 de grade, în timp ce minima va coborî la valori cuprinse între 9 și 11 grade.

România va traversa câteva zile cu temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Răcirea se va resimți mai accentuat în nord-est. Ploile vor fi prezente în toată țara, iar sud-vestul va înregistra cele mai mari cantități de precipitații.

Temperaturile se vor apropia de mediile caracteristice pentru începutul lunii octombrie, cu mici abateri negative în est. Precipitațiile vor fi, în general, în limite normale, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 13 – 20 octombrie va aduce temperaturi normale pentru perioada respectivă în toate regiunile. Regimul pluviometric se va situa, de asemenea, în jurul mediei multianuale.

Finalul lunii va aduce valori termice apropiate de cele obișnuite pentru sfârșit de octombrie, în întreaga țară. Cantitățile de precipitații se vor încadra în limite normale, fără abateri semnificative.