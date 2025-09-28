Temperaturi de iarnă la final de septembrie. Minime sub zero grade

Stația meteo din Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineața, minus 6,4 grade Celsius, fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel naţional. De asemenea, și în alte localități din Harghita s-au înregistrat temperaturi negative, după cum a anunțat meteorologul Raul Cioc pentru Agerpres.

Meteorologul Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, a declarat pentru sursa menționată anterior că și în alte localități din Harghita s-au înregistrat temperaturi negative: minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade la Toplița și minus 1,4 grade la stația de munte Bucin.

Singura excepție a fost stația meteo din Odorheiu Secuiesc, unde s-a înregistrat o minimă pozitivă de 1,7 grade Celsius.

Meteorologul a precizat, de asemenea, că temperaturile scăzute au fost cauzate de un front de aer rece, de cerul senin și de fenomenul de inversiune termică. În mai multe zone din județ s-a înregistrat și brumă.

Valorile înregistrate duminică sunt normale pentru finalul lunii septembrie în Harghita și i-au făcut pe mulți locuitori să pornească centralele de apartament sau să aprindă focul în sobe.

La Miercurea-Ciuc, încălzirea centralizată este deja furnizată parțial în școli și la spital. Potrivit Societății de Gospodărire Comunală GOSCOM, de săptămâna viitoare agentul termic va ajunge și în apartamentele racordate la sistemul centralizat.

În următoarele nopți, vremea va rămâne rece, după care temperaturile vor crește ușor.

La începutul lunii octombrie, temperaturile se vor apropia de valorile normale, cu ușoare abateri negative în est. Precipitațiile vor rămâne, în general, în limitele obișnuite la nivel național.

Între 13 și 20 octombrie, vremea va fi normală pentru această perioadă în toate regiunile, iar cantitățile de precipitații se vor menține în jurul mediei multianuale.

La sfârșitul lunii, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în toată țara. Cantitățile de precipitații se vor menține în limite obișnuite, fără variații importante.