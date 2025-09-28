Vremea

Temperaturi de iarnă la final de septembrie. Minime sub zero grade

Toamnă. Sursa foto: dreamstime.com
Stația meteo din Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineața, minus 6,4 grade Celsius, fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel naţional. De asemenea, și în alte localități din Harghita s-au înregistrat temperaturi negative, după cum a anunțat meteorologul Raul Cioc pentru Agerpres.

Temperaturi negative în mai multe localități din Harghita

Meteorologul Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, a declarat pentru sursa menționată anterior că și în alte localități din Harghita s-au înregistrat temperaturi negative: minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade la Toplița și minus 1,4 grade la stația de munte Bucin.

Singura excepție a fost stația meteo din Odorheiu Secuiesc, unde s-a înregistrat o minimă pozitivă de 1,7 grade Celsius.

Meteorologul a precizat, de asemenea, că temperaturile scăzute au fost cauzate de un front de aer rece, de cerul senin și de fenomenul de inversiune termică. În mai multe zone din județ s-a înregistrat și brumă.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”
Sporuri de tăcere în sistemul public. Cât costă discreția bugetarilor
Valorile, normale pentru finalul lunii septembrie

Valorile înregistrate duminică sunt normale pentru finalul lunii septembrie în Harghita și i-au făcut pe mulți locuitori să pornească centralele de apartament sau să aprindă focul în sobe.

Bloc

Bloc. Sursa foto: Pixabay

La Miercurea-Ciuc, încălzirea centralizată este deja furnizată parțial în școli și la spital. Potrivit Societății de Gospodărire Comunală GOSCOM, de săptămâna viitoare agentul termic va ajunge și în apartamentele racordate la sistemul centralizat.

În următoarele nopți, vremea va rămâne rece, după care temperaturile vor crește ușor.

Cum va fi vremea în următoarele zile

La începutul lunii octombrie, temperaturile se vor apropia de valorile normale, cu ușoare abateri negative în est. Precipitațiile vor rămâne, în general, în limitele obișnuite la nivel național.

Între 13 și 20 octombrie, vremea va fi normală pentru această perioadă în toate regiunile, iar cantitățile de precipitații se vor menține în jurul mediei multianuale.

La sfârșitul lunii, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în toată țara. Cantitățile de precipitații se vor menține în limite obișnuite, fără variații importante.

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
