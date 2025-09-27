Medicul Marinescu recunoaște: Infecțiile din spitale nu pot fi eradicate complet

Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului „Matei Balș”, a comentat sâmbătă drama de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase bebeluși internați la Terapie Intensivă și-au pierdut viața.

Specialistul atrage atenția că infecțiile asociate actului medical – așa-numitele infecții nosocomiale – nu pot fi complet eradicate nici măcar în cele mai performante spitale din lume, însă cheia rămâne prevenția și intervenția rapidă.

„Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecții. Ce e important este să pot să previn și să intervin imediat când apare primul caz”, a punctat doctorul.

El a explicat că problema reală nu este simpla prezență a unei bacterii, ci faptul că aceasta apare la pacienți extrem de fragili, cum sunt copiii aflați la ATI. În astfel de situații, chiar și un germene tratabil poate provoca complicații severe sau fatale.

Medicul a amintit că, față de trecut, România a făcut progrese în privința raportării acestor cazuri.

„În urmă cu câțiva ani exista o subraportare clară. Acum lucrurile s-au schimbat, dar e loc de mai bine”, a adăugat Marinescu. Totodată, el a subliniat că acolo unde sunt constatate nereguli trebuie aplicate sancțiuni.

În paralel, au fost derulate programe de informare și cursuri pentru personalul medical, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cu alte autorități din domeniu. Cu toate acestea, spune specialistul, „lucrurile nu se schimbă peste noapte”, motiv pentru care este nevoie de o instruire permanentă în toate spitalele din țară.

Un rol crucial în limitarea răspândirii bacteriilor îl are Serviciul de epidemiologie existent în fiecare unitate medicală, care ar trebui să monitorizeze constant posibilele focare și să aplice imediat protocoalele de intervenție.

La Iași, Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă epidemiologică. Conducerea Spitalului „Sfânta Maria” a transmis că bacteria identificată este sensibilă la tratamentele existente, dar, ca măsură de precauție, internările la ATI au fost limitate încă din 16 septembrie.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat ferm întârzierea raportărilor. Potrivit acestuia, primul caz a fost comunicat către DSP după cinci zile, iar ministerul a fost informat abia la aproape două săptămâni de la apariția problemei.