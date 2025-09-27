Rafila: Infecțiile nosocomiale sunt raportate de patru-cinci ori mai puțin decât media UE

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, și-a exprimat sâmbătă compasiunea pentru familiile copiilor care și-au pierdut viața la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași și a atras atenția asupra posibilelor neglijențe în gestionarea infecțiilor nosocomiale.

„Infecțiile nosocomiale, infecții care apar în timpul spitalizării, nu sunt o problemă exclusiv românească, ele există peste tot în lume, însă diferă modul în care sunt raportate și uneori gestionate. În România, se declară de patru - cinci ori mai puține cazuri decât media din UE.

Am încurajat și încurajez raportarea reală a infecțiilor intraspitalicești, inclusiv prin susținerea managerilor de spitale să facă acest lucru. Infecțiile raportate trebuie însă investigate și trebuie intervenit imediat mai ales în cazul infecțiilor invazive, amenințătoare de viață, cu bacterii multirezistente”, a scris Rafila pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru a subliniat că tragedia de la Iași ridică semne serioase legate de respectarea măsurilor de prevenire a infecțiilor și reacția personalului medical.

„La primul caz suspect trebuie verificată imediat comunicarea dintre serviciul de control al infecțiilor, secțiile spitalului și laboratorul de microbiologie. Pacienții trebuie izolați fără întârziere, iar personalul medical instruit corespunzător. Măsuri aparent simple, precum spălatul și antisepsia mâinilor, curățenia și dezinfecția suprafețelor, utilizarea materialelor de protecție pentru personal sau verificarea materialelor sterile, devin esențiale în astfel de situații. Nu trebuie să se aștepte trei cazuri pentru declararea unui focar la Direcția de Sănătate Publică”, a explicat el.

Rafila a mai subliniat importanța intervenției rapide: „Cu cât măsurile sunt aplicate mai repede și mai strict, cu atât scade riscul extinderii unei infecții. DSP sau Centrul Regional de Sănătate Publică pot acorda în orice moment suport profesional înainte și nu după ce apar tragedii. Ei trebuie însă să fie informați și solicitați.”

El a adăugat că respectarea permanentă a procedurilor și protocoalelor nu este doar o formalitate: „Este o condiție pentru protejarea vieților pacienților. Opinia publică trebuie să înțeleagă că aceste infecții există și nu pot fi eradicate. Trebuie însă identificate precoce, raportate corect și intervenit imediat pentru a evita agravarea sau răspândirea de bacterii multirezistente la ceilalți pacienți.”

Șase copii internați la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași au murit recent, fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Ca urmare a evenimentului, Ministerul Sănătății a constituit o Celulă de criză care include Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași. Controlul este în curs de desfășurare pentru a identifica cauzele și a preveni alte tragedii.