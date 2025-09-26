Social

Directoarea Spitalului „Sfânta Maria” Iași, detalii despre moartea celor șase copii

Comentează știrea
Directoarea Spitalului „Sfânta Maria” Iași, detalii despre moartea celor șase copiiSursa foto: Facebook/ Spitalul Sfânta Maria din Iași
Din cuprinsul articolului

Directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași, Cătălina Ionescu, a declarat despre cazul celor șase copii care au murit în urma unei infecții cu Serratia marcescens, bacterie periculoasă, că trei dintre micuți au decedat la scurt timp după apariția semnelor clinice: „Primul copil a fost testat pe 7 septembrie, iar validarea hemoculturii a venit pe 12 septembrie. Al doilea copil a prezentat semne clinice pe 9 septembrie și a decedat pe 10, cu validarea hemoculturii pe 12. Cel de-al treilea copil a prezentat semne clinice pe 11 septembrie, iar validarea hemoculturii a fost efectuată pe 12 septembrie”.

În perioada 7–12 septembrie, am avut permanent doi copii pozitivi, fie că au decedat, fie că au fost transferați într-o altă unitate sanitară. Pe 15 septembrie am informat DSP-ul despre cele trei cazuri de infecție cu Serratia marcescens, a declarat Cătălina Ionescu, la un post TV.

Datele care se contrazic

În urma discuțiilor cu DSP, spitalul a transmis pe 19 septembrie un alt comunicat, precizând că focarul era de cinci cazuri, completat cu ancheta epidemiologică.

Referitor la observațiile Ministerului Sănătății privind raportarea târzie pe 19 septembrie, directoarea a declarat: „Noi, pe 15 septembrie, am anunțat DSP-ul, dar completarea cu celelalte două cazuri a fost finalizată pe 19. Primul copil a fost transferat la București din cauza afecțiunii de bază, al doilea a decedat la o zi după recoltarea hemoculturii, iar al treilea la două zile după recoltare.”

Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ

Despre măsuri aplicate în spitalul în care au murit șase copii

Bebeluș

Sursa foto: poin.md

Întrebată despre sancțiunile aplicate și neregulile constatate, Cătălina Ionescu a declarat că acestea au vizat neraportarea corectă a fișelor de infecții asociate activității medicale, nerespectarea Ordinului 1.101 privind supravegherea acestor situații și deficiențe în ancheta epidemiologică.

DSP-ul a făcut mai multe recomandări pentru remedierea situației. În urma constatării, pe 15 septembrie, conducerea spitalului a avut întâlniri cu personalul medical pentru a stabili măsuri operative: limitarea internărilor, interzicerea internărilor în corpul ATI, instruirea personalului privind igiena și dezinfecția, controale zilnice permanente în secție și dezinfecție terminală a tuturor saloanelor. „De la 15 septembrie, în corpul ATI nu s-a mai internat niciun copil”, a declarat Cătălina Ionescu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:34 - Viața jurnalistei Ioanei Popescu. Lumea mondenă în care a trăit până la 45 de ani
15:23 - Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
15:14 - Mutu, vizită controversată la Moscova: A jucat pentru ruși
15:06 - Șefii de stat major din NATO, reuniți în Letonia după ce Rusia a încălcat spațiul aerian de mai multe ori
14:57 - Hamas ar putea elibera ostaticii, conform planului Trump. Acord de principiu
14:44 - Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale