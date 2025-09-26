Directoarea Spitalului „Sfânta Maria” Iași, detalii despre moartea celor șase copii

Directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași, Cătălina Ionescu, a declarat despre cazul celor șase copii care au murit în urma unei infecții cu Serratia marcescens, bacterie periculoasă, că trei dintre micuți au decedat la scurt timp după apariția semnelor clinice: „Primul copil a fost testat pe 7 septembrie, iar validarea hemoculturii a venit pe 12 septembrie. Al doilea copil a prezentat semne clinice pe 9 septembrie și a decedat pe 10, cu validarea hemoculturii pe 12. Cel de-al treilea copil a prezentat semne clinice pe 11 septembrie, iar validarea hemoculturii a fost efectuată pe 12 septembrie”.

În perioada 7–12 septembrie, am avut permanent doi copii pozitivi, fie că au decedat, fie că au fost transferați într-o altă unitate sanitară. Pe 15 septembrie am informat DSP-ul despre cele trei cazuri de infecție cu Serratia marcescens, a declarat Cătălina Ionescu, la un post TV.

În urma discuțiilor cu DSP, spitalul a transmis pe 19 septembrie un alt comunicat, precizând că focarul era de cinci cazuri, completat cu ancheta epidemiologică.

Referitor la observațiile Ministerului Sănătății privind raportarea târzie pe 19 septembrie, directoarea a declarat: „Noi, pe 15 septembrie, am anunțat DSP-ul, dar completarea cu celelalte două cazuri a fost finalizată pe 19. Primul copil a fost transferat la București din cauza afecțiunii de bază, al doilea a decedat la o zi după recoltarea hemoculturii, iar al treilea la două zile după recoltare.”

Întrebată despre sancțiunile aplicate și neregulile constatate, Cătălina Ionescu a declarat că acestea au vizat neraportarea corectă a fișelor de infecții asociate activității medicale, nerespectarea Ordinului 1.101 privind supravegherea acestor situații și deficiențe în ancheta epidemiologică.

DSP-ul a făcut mai multe recomandări pentru remedierea situației. În urma constatării, pe 15 septembrie, conducerea spitalului a avut întâlniri cu personalul medical pentru a stabili măsuri operative: limitarea internărilor, interzicerea internărilor în corpul ATI, instruirea personalului privind igiena și dezinfecția, controale zilnice permanente în secție și dezinfecție terminală a tuturor saloanelor. „De la 15 septembrie, în corpul ATI nu s-a mai internat niciun copil”, a declarat Cătălina Ionescu.