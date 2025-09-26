Nicușor Dan, despre cazul copiilor morți la spitalul din Iași: Este o dramă inacceptabilă

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, după moartea celor șase copii la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, că este o dramă inacceptabilă.

„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat. Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale.

Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica. În același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile. În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților, a scris președintele pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan a mai transmis că România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor: „Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a deschis o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, după ce șase pacienți au murit în Secția de Terapie Intensivă. Suspiciunile vizează un posibil focar de infecții cu bacteria Serratia Marcescens. Directorul unității medicale, Cătălina Ionescu, a precizat că germenul este sensibil la antibiotice și că spitalul a limitat internările la ATI încă din 16 septembrie. Totuși, primul caz a fost raportat la DSP după cinci zile, iar Ministerul Sănătății a fost informat abia la 13 zile de la debutul situației.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a catalogat situația drept „inacceptabilă” și a dispus de urgență un control comun la Iași. „Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuție”, a avertizat el. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu ar fi luat la timp măsurile necesare pentru izolarea infecției.

Ministerul Sănătății confirmă că nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Copiii care au murit aveau până la opt ani și sufereau de boli grave. Tragedia s-a petrecut într-o unitate medicală renovată complet, printr-un proiect european de 138,8 milioane de lei, finalizat în 2023, după patru ani de lucrări.