Focar de infecție într-un spital de pediatrie din România. Șase copii ar fi murit din cauza unei bacterii. Update

Focar de infecție într-un spital de pediatrie din România. Șase copii ar fi murit din cauza unei bacterii. Update
Șase copii au murit în ultimele zile la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, iar secția de Terapie Intensivă a fost închisă. Copiii ar fi murit din cauza unei bacterii prezente în unitatea spitalicească.

Update 14:09. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că va trimite corpul de control la unitatea medicală din Iași.

Conform primelor informații, primul caz ar fi fost identificat pe 6 septembrie, moment în care conducerea ar fi luat măsuri legate de igienă. De asemenea, Direcția de Sănătate Publică (DSP) ar fi luat mai multe probe.

Direcția de Sănătate Publică Iași a confirmat că a primit o notificare din partea spitalului și a început verificările necesare. În acest sens, o echipă mixtă de experți de la Direcția de Sănătate Publică și de la Centrul Regional de Sănătate Publică s-a deplasat la Spitalul de Copii pentru a evalua situația.

„Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei”, a anunțat DSP Iaşi.

bebeluș, refugiați

Sursa foto: Pixabay

Pacienții s-ar fi confruntat cu boli grave

Potrivit publicației 7Iași, cinci copii internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, cu diverse afecțiuni grave, au murit în ultimele zile după ce s-ar fi infectat cu bacteria Serratia marcescens.

Jurnaliștii notează că și alți pacienți minori ar fi fost expuși aceleași bacterii, iar ca măsură de precauție conducerea spitalului a decis închiderea temporară a secției ATI. Reprezentanții unității medicale nu au oferit declarații oficiale privind situația. Copiii aveau vârste de până la opt ani și sufereau de boli severe, potrivit sursei citate.

Spitalul din Iași, renovat complet în urmă cu doi ani

Spitalul de Copii din Iași a trecut printr-un proces complet de renovare, finalizat în 2023, după patru ani de lucrări. Investiția, realizată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, a avut o valoare totală de 138,8 milioane de lei.

