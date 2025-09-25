Cristian Botgros, luptă pentru viață. Nepotul maestrului Nicolae Botgros, intubat la spital

Republica Moldova. Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, dar și nepot al maestrului Nicolae Botgros, se află internat în stare critică. Potrivit informațiilor apărute în presă, tânărul ar fi ajuns la spital încă de săptămâna trecută. Asta după ce ar fi consumat substanțe interzise. Diagnosticul oficial pus de medici este ciroză, iar în prezent Cristian este intubat și asistat la respirație.

Solicitat de un post privat de televiziune, maestrul Nicolae Botgros a confirmat că nepotul său trece printr-o situație extrem de dificilă.

„Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos”, a declarat dirijorul Orchestrei „Lăutarii”, vizibil marcat de starea de sănătate a lui Cristian.

Pe rețelele de socializare, interpreta Adriana Ochișanu a transmis un mesaj plin de emoție și speranță pentru fiul său, însoțit de o declarație de dragoste profundă.

„Dacă ar fi să-ți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l. Ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate, mai mult decât orice cuvinte pot să exprime. Îmi doresc pentru tine să nu îţi lipsească curajul, credința, sănătatea, prietenii adevărați și bucuria de a trăi. Și dacă vreodată vei cădea, aminteşte-ți că eu sunt aici, să te ridic, să te încurajez și să te iubesc mereu, necondiționat”, a scris artista.

Mesajul s-a încheiat cu o declarație de iubire fără margini.

„Te îmbrățișez cu toată dragostea mea, de aici până la stele şi chiar dincolo de ele. Te iubesc, mama ta, Adriana Ochișanu.”

Postarea cântăreței a emoționat profund opinia publică, generând valuri de reacții din partea fanilor, prietenilor și colegilor de scenă. Aceștia i-au transmis familiei Botgros mesaje de susținere și compasiune. Situația rămâne delicată, însă apropiații și admiratorii speră că tânărul Cristian Botgros va reuși să depășească acest moment critic și să își revină.

Născut pe 17 august 1999, Cristian-Augustin Botgros a moștenit talentul muzical al familiei sale și activează ca violonist în celebra orchestră "Lăutarii", alături de tatăl său și de bunicul său, maestrul Nicolae Botgros. În 2020, i-a adus un omagiu tatălui său printr-o interpretare specială a piesei "Sârba Lăutarilor", compusă chiar de acesta.