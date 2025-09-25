Social

Cristian Botgros, luptă pentru viață. Nepotul maestrului Nicolae Botgros, intubat la spital

Comentează știrea
Cristian Botgros, luptă pentru viață. Nepotul maestrului Nicolae Botgros, intubat la spitalSursa foto: Facebook/ Cristian Botgros
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, dar și nepot al maestrului Nicolae Botgros, se află internat în stare critică. Potrivit informațiilor apărute în presă, tânărul ar fi ajuns la spital încă de săptămâna trecută. Asta după ce ar fi consumat substanțe interzise. Diagnosticul oficial pus de medici este ciroză, iar în prezent Cristian este intubat și asistat la respirație.

Solicitat de un post privat de televiziune, maestrul Nicolae Botgros a confirmat că nepotul său trece printr-o situație extrem de dificilă.

„Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos”, a declarat dirijorul Orchestrei „Lăutarii”, vizibil marcat de starea de sănătate a lui Cristian.

Niicolae Botgros

Sursa foto: Arhiva EVZ

Mesaj emoționant al Adrianei Ochișanu pentru fiul său

Pe rețelele de socializare, interpreta Adriana Ochișanu a transmis un mesaj plin de emoție și speranță pentru fiul său, însoțit de o declarație de dragoste profundă.

Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO

„Dacă ar fi să-ți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l. Ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate, mai mult decât orice cuvinte pot să exprime. Îmi doresc pentru tine să nu îţi lipsească curajul, credința, sănătatea, prietenii adevărați și bucuria de a trăi. Și dacă vreodată vei cădea, aminteşte-ți că eu sunt aici, să te ridic, să te încurajez și să te iubesc mereu, necondiționat”, a scris artista.

Mesajul s-a încheiat cu o declarație de iubire fără margini.

„Te îmbrățișez cu toată dragostea mea, de aici până la stele şi chiar dincolo de ele. Te iubesc, mama ta, Adriana Ochișanu.”

Sursa foto: Facebook/Adriana Ochișanu

Reacții de solidaritate și speranțe pentru o recuperare

Postarea cântăreței a emoționat profund opinia publică, generând valuri de reacții din partea fanilor, prietenilor și colegilor de scenă. Aceștia i-au transmis familiei Botgros mesaje de susținere și compasiune. Situația rămâne delicată, însă apropiații și admiratorii speră că tânărul Cristian Botgros va reuși să depășească acest moment critic și să își revină.

Născut pe 17 august 1999, Cristian-Augustin Botgros a moștenit talentul muzical al familiei sale și activează ca violonist în celebra orchestră "Lăutarii", alături de tatăl său și de bunicul său, maestrul Nicolae Botgros. În 2020, i-a adus un omagiu tatălui său printr-o interpretare specială a piesei "Sârba Lăutarilor", compusă chiar de acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:55 - Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
19:47 - Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-0. Debut în grupă pentru campioana României
19:38 - România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților
19:29 - Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
19:18 - Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial
19:08 - SUA va moderniza tancurile Abrams pentru România cu o investiție de 277 milioane de dolari

HAI România!

Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale