Traian Băsescu: Sistemul sanitar, o organizare de tip sovietic. Cifrele pe care nimeni nu le spune

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat despre tragedia de la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacteria Serratia marcescens, că aceasta reflectă eșecul reformei sistemului sanitar românesc, marcat de o organizare învechită și lipsă de control asupra calității actului medical.

Traian Băsescu a rememorat încercările din mandatul său de a introduce o nouă legislație, blocate de proteste masive. „Nu pot să nu mă gândesc la poveștile care s-au spus atunci, că nu trebuie reformă în sănătate. Noi avem acum organizarea de tip sovietic a sistemului de sănătate. Ea se pare că ar conveni tuturor. Îmi aduc aminte că Arafat a reușit să scoată oamenii în stradă, să nu se întâmple nimic în Sănătate, să nu se aprobe legea care reforma Sănătatea”, a declarat fostul președinte.

Băsescu a mai spus, la un post TV, că sistemul actual, rămas fără exigențe și controale stricte, duce la prestații medicale de calitate slabă. El a făcut referire la un raport al Comisiei Prezidențiale pe Sănătate, care estimează că aproximativ 50.000 de români mor anual în spitale din cauza infecțiilor nosocomiale – echivalentul populației unui oraș precum Medgidia.

„Chiar e făcută o remarcă, se spune că 50.000 ar fi populația orașului Medgidia. Aici suntem, nu s-a întâmplat nimic, lucrurile sunt la fel de valabile și acum, din punctul de vedere al eficienței sistemului”, a adăugat el.

Fostul șef de stat nu a exclus o posibilă legătură cu amenințările recente privind acte de violență în spitale și școli, deși a precizat că nu dorește să speculeze pe această temă: „Nu vreau să mă gândesc că ar putea fi în legătură și cu amenințarea care a fost dată spitalelor și școlilor că vor fi acte de violență în spitale și școli, nu vreau să mă gândesc la asta, dar nici nu pot să o exclud”.

Potrivit lui Traian Băsescu, singura cale de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale este privatizarea actului medical, fără a implica însă privatizarea spitalelor în sine. El a ilustrat ideea cu un exemplu personal dintr-o intervenție chirurgicală efectuată la Paris, plătită din asigurarea sa privată, nu din fonduri publice. „E de notorietate că am făcut o operație la Paris. Vă asigur că nu a fost pe banii contribuabilului român. Am o asigurare care nu are nicio legătură cu România. Deci nu din banii poporului m-am operat. Au fost două operații, una într-o zi și una a doua zi.

La terminarea internării, când a trebuit să plec a venit profesorul care m-a operat. I-am semnat tariful lui, a plecat, și-a văzut de drum. El are contract cu spitalul, și-a luat banii, am semnat că am primit prestația. Casa de asigurări a virat costul prestației și cu asta, bună ziua! Iar pe de altă parte o altă factură am primit-o pentru spital, care era spitalizarea, partea hotelieră și hrana care e altceva. Nu este actul medical în sine. Se face de personal angajat al spitalului”, a povestit Băsescu.

Fostul președinte a insistat că medicii ar trebui remunerați în funcție de performanță și calitate, iar spitalele să rămână în proprietatea autorităților locale: „Până când spitalele nu vor fi echipate cu medici care vor fi plătiți în funcție de ce fac și de calitatea a ceea ce fac, noi nu vom avea calitate în sistemul de sănătate. Nu vorbim de privatizarea spitalelor. Spitalele rămân ale primăriilor, dar actul medical se privatizează”.