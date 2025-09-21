Sfaturile „dictatorului” Băsescu pentru „inflexibilul” Bolojan și Coaliția care bate pasul pe loc

Discuția despre cât de flexibil este Ilie Bolojan cu partidele mută atenția de la ce concret a făcut Coaliția prin măsurile de reduceri de cheltuieli. Și ce a reușit Coaliția a spus chiar premierul: „anul acesta, impactul măsurilor care au fost adoptate nu este relevant”.

Dintre toate calitățile lui Ilie Bolojan, Traian Băsescu a spus că apreciază cel mai mult faptul că actualul premier este „inflexibil”. Este contraintuitiv, având în vedere că până și unii lideri de opinie cu care premierul s-a întâlnit recent la o șuetă pentru a testa susținerea guvernului în media recunosc că Ilie Bolojan nu are abilitatea de a-și face aliați.

Experiența politică a lui Traian Băsescu, cu bune și rele, este unică, însă opinia despre „inflexibilitate” amintește de perioada sa de maximă putere, când era frecvent acuzat de autoritarism. Deși funcțiile de președinte și premier sunt diferite, Băsescu a preluat țara după epoca Iliescu-Năstase, într-un moment în care schimbarea era așteptată, inclusiv de sistemul instituțional. Ilie Bolojan se află într-un context total diferit: un sistem politic-instituțional cu agende diverse și mentalități de castă, consolidate puternic în regimul Iohannis.

Traian Băsescu aproape că nu avea rival, PDL atingând în momentele sale de maxim spre 40%, în timp ce Bolojan este premierul unui partid de doar 15%. Sfatul lui Traian Băsescu este ca premierul să fie și mai dur, pentru a-i forța pe pesediști să-și asume un vot negativ împotriva guvernului.

Este o soluție? PSD are lideri care văd oportunități în ieșirea de la guvernare, iar în actuala coaliție, partidul trebuie să-și facă loc între costurile măsurilor de echilibrare bugetară și sprijinul electoral redus. În plus, guvernul a trecut deja prin mai multe asumări de răspundere în Parlament, deci premierul a dus deja lucrurile spre o asumare politică totală. Ce înseamnă concret asta? Că de fapt, Coaliția funcționează prost.

Băsescu are dreptate când spune că „anul trecut s-au făcut cele mai odioase modificări în abordarea democratică a alegerilor. S-au comasat localele cu europarlamentarele, un dezastru. S-au intercalat parlamentarele între cele două tururi de la prezidențiale”. Da, jonglatul cu data alegerilor este o tactică politică – tactică, nu strategie majoră – folosită.

La fel se întâmplă și cu amânările aplicării unor legi cu impact social major, cum ar fi indexarea pensiilor sau majorările de venituri aprobate prin lege. În politică pentru decizii controversate, trebuie să existe măcar argumente susținute de o majoritate publică sau circumstanțe speciale care să le legitimeze. În cazul amânării alegerilor, decizia răspunde mai degrabă convenienței unui actor politic, fiind o continuitate a abuzului de anul trecut privind manipularea datei alegerilor.

Amenințarea premierului cu demisia și amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare au devenit teme repetitive. Acestea indică oboseala unei Coaliții care mai mult nu funcționează și nu își susține premierul cum ar fi normal. Abia în această săptămână, după o declarație mai dură a Olguței Vasilescu, care punea în discuție chiar schimbarea premierului, au existat câteva declarații de susținere.

Strategia Coaliției pare a fi a forțelor care se anulează reciproc: Bolojan trage de la un capăt să reducă cheltuielile, iar Grindeanu trage de la celălalt să le crească, pentru a menține PSD cu speranța revenirii electorale. Rezultatul seamănă cu comentariile fotbalistice, în care pierderea meciului este acoperită cu formulări redundante despre victorii potențiale.

„În toamna acestui an, practic, suntem cu evaluările că nu vom putea coborî sub 8% până la finalul anului. Acestea sunt datele în momentul de faţă. Depinde de măsurile care se mai iau, depinde de ceea ce se întâmplă cu eşalonarea unor investiţii. Dar timpul, nemaifiind foarte lung la dispoziţie, anul acesta impactul măsurilor care au fost adoptate nu este relevant”, a declarat premierul Ilie Bolojan acum câteva zile.