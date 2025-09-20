Primarul interimar anunță o tranziție ușoară. Candidatul coaliției devine prioritate

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a vorbit deschis despre experiența sa administrativă și despre viitorul alegerilor locale din București.

După un deceniu petrecut în cadrul Primăriei Municipiului București, edilul spune că trecerea de la funcția de viceprimar la cea de primar interimar a fost una firească, având deja o imagine clară asupra problemelor și a priorităților orașului.

În același timp, Bujduveanu a subliniat că decizia privind data scrutinului aparține Guvernului, iar soluția pentru stabilitate ar fi desemnarea unui candidat comun din partea actualei coaliții de guvernare.

Întrebat în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV dacă este pregătit să rămână interimar până în 2028, Bujduveanu a explicat că data alegerilor nu a fost încă stabilită.

„Nu ştim când va hotărî Guvernul să facă alegeri. Eu vă pot spune că, după 10 ani de administraţie în Primăria Capitalei, tranziţia de la viceprimar la primar interimar a fost una naturală şi uşoară. Pentru că echipa pe care a format-o preşedintele Nicuşor Dan, am fost lângă ea de la început”, a precizat acesta.

El a menționat că prioritățile rămân neschimbate: termoficarea și transportul public, două domenii esențiale pentru locuitorii Capitalei.

„Nu am cerut directorilor decât un singur lucru. Mergem înainte cu investiţiile strategice, cele două paliere, termoficare şi transportul, şi facem ordine în oraş”, a completat edilul.

În privința organizării scrutinului, edilul a evitat să facă speculații, explicând că această hotărâre revine Guvernului și partidelor aflate la guvernare.

„Am aşteptat şi aştept decizia coaliţiei. Nu fac parte din echipa de negocieri din coaliţie. Sunt în contact cu prim-ministru României şi cu miniştrii Guvernului, pentru că este în interesul bucureştenilor. Dar discuţia pe când vor fi alegerile, cum vor fi alegerile, am încercat să nu intru în ea”, a declarat el.

Totodată, primarul interimar a susținut ideea unui candidat comun al coaliției:

„Consider că cea mai bună opţiune pentru actualul sistem în care ne aflăm, actuala situaţie politică, este un candidat comun din partea coaliţiei. (…) Experienţa pe care am avut-o, în care de dimineaţă candidaţii se jigneau la televizor, la prânz erau în coaliţie, seara din nou se jigneau ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor”.

Stelian Bujduveanu a subliniat că viitorul primar general trebuie să colaboreze strâns cu Guvernul, cu președintele României și cu primarii de sector.

„Omul care conduce Capitala României trebuie să aibă relaţii bune cu Guvernul României, cu preşedintele României, cu primarii de sector, să înţeleagă administraţie, să nu trebuiască ca să-i arate cineva 2 ani de zile unde sunt întrerupătoarele din primărie”, a subliniat acesta.

Întrebat dacă își dorește oficial funcția de primar general, el a recunoscut că există o astfel de ambiție: