Crin Antonescu despre primele 100 de zile ale lui Nicușor Dan: „România e o țară fără comandant. Nu avem politică externă”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu critică începutul de mandat al președintelui Nicușor Dan, acuzând absența deciziilor strategice și a unei politici externe coerente. Prezent în podcastul EVZ, Antonescu a afirmat ieri, că prima lună la Cotroceni „s-a consumat pe discuții despre deficit”, în timp ce răspunsurile președintelui Dan la teme majore ar alterna între „nu m-am gândit încă” și „analizez”.

Antonescu ironizează lentoarea decizională, invocând „regula de trei simplă” pentru a calcula cât din mandatul prezidențial va fi petrecut doar „gândindu-se”. „România este ca o țară necondusă. Ea nu are, în acest moment, un comandant al acestei nave.”, a spus, referindu-se la politică. În opinia sa, sentimentul că „Bruxelles-ul decide” ar fi alimentat de vidul de leadership de la București.

În politica externă, Antonescu spune că România funcționează „pe pilot automat”: „Nu avem nicio problemă, pentru că de fapt nu facem nimic. Avem o zonă mică de activitate, pe raza Chișinău — fizic — și Kiev — spiritual — și cam atât.” El susține că, spre deosebire de perioada Iohannis, pe care o califică „mediocră și servilă”, acum „nu mai avem deloc” politică externă: „A fost convocat ambasadorul rus într-un episod izolat, în rest ambasadorii sunt lăsați să inventeze linia de politică, deși ei sunt executanți.”

Fostul lider liberal afirmă că Nicușor Dan „a spus din campanie foarte clar” că nu are expertiză în politică externă și apărare, dar responsabilitatea ar aparține și alegătorilor: „Nicușor Dan n-a păcălit pe nimeni. A fost sincer asupra a ceea ce știe și ce nu știe.”

Antonescu extinde critica și la premierul Ilie Bolojan, despre care spune că ar trata politica externă ca pe un subiect „care nu e treaba lui”, deși Constituția conferă Guvernului atribuții în domeniu. El pune sub semnul întrebării și alegerea „doamnei Țoiu” la Externe, considerând configurația actuală „o performanță negativă” în ansamblu.

Antonescu se declară dezamăgit de imagini cu președintele „la plimbare pe cărări de munte”, pe care le interpretează ca semn al deconectării de la agenda presantă: „Am crezut în campanie că va fi foarte greu pentru noul președinte. Când am văzut plimbările cu copiii, am înțepenit.” El leagă criticile de o nemulțumire publică mai amplă: „O parte importantă din votul pentru Călin Georgescu, ulterior pentru Simion, a venit din dorința de profil și personalitate a României în exterior. Ceea ce se întâmplă azi e exact antipodul.”, a spus în podcastul EVZ.

În concluzie, Antonescu descrie statul drept „fără cap” pe zona externă și avertizează că, în contextul „reîmpărțirii sferelor de influență”, absența conducerii reale poate costa scump: „Nu e treaba noastră, pare, și asta e cel mai grav.”

Potrivit lui, România „avea resursele” pentru o politică externă activă, dar acestea rămân nefolosite din lipsă de asumare la vârf. Deocamdată, Administrația prezidențială și Guvernul nu au reacționat la afirmațiile sale.