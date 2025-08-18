Politica Ștefan Popescu, specialist în politică externă, despre absența lui Nicușor Dan: Vacanța nu există, e nevoie de leadership







Întâlnirea istorică de la Washington dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat, iar președintele american a început să comunice liderilor europeni principalele direcții privind viitorul conflictului din Ucraina.

Potrivit relatărilor diplomatice, discuțiile dintre cei doi s-au concentrat pe o eventuală încetare a focului și pe arhitectura de securitate a Europei de Est, subiecte cu impact direct asupra României.

În acest context, analistul de politică internațională Ștefan Popescu a criticat lipsa de implicare vizibilă a președintelui României, Nicușor Dan. Într-o postare pe Facebook, el a reamintit că, în momente similare de criză, liderii români din trecut s-au mobilizat imediat.

Faptul că Trump transmite deja omologilor europeni „ce se va face în Ucraina” face ca absența unei reacții de la București să fie cu atât mai vizibilă. Țara noastră, aflată în prima linie a flancului estic NATO și cu o frontieră directă cu Ucraina, ar fi trebuit, potrivit analiștilor, să își formuleze rapid o poziție și să participe activ la consultări regionale.

Prin comparație, alte capitale est-europene au transmis deja mesaje ferme sau au avut contacte oficiale cu Washingtonul. „Dacă ai un univers intelectual și un simț al responsabilității, un simț al istoriei, aceste lucruri trebuie să îți vină automat”, a adăugat Popescu, subliniind riscul ca România să fie percepută ca absentă de la masa unde se decide viitorul regiunii.

În august 2008, în Caucaz a izbucnit un război fulger între Georgia și Federația Rusă, cunoscut drept „războiul din Osetia de Sud”. Conflictul a pornit după ce armata georgiană, condusă de președintele Mihail Saakașvili, a încercat să recâștige controlul asupra regiunii separatiste Osetia de Sud. Rusia a intervenit imediat, invocând apărarea „cetățenilor ruși” din zonă, și a lansat o ofensivă militară masivă, împingând rapid trupele georgiene înapoi și ajungând până aproape de Tbilisi, capitala Georgiei.

După cinci zile de confruntări, la 12 august 2008, sub medierea președintelui francez Nicolas Sarkozy, s-a ajuns la un acord de încetare a focului. Rusia și-a consolidat însă controlul asupra Osetiei de Sud și Abhaziei, pe care le-a recunoscut ulterior ca „state independente”, sfidând comunitatea internațională. Războiul a demonstrat că Moscova este dispusă să recurgă la forță pentru a-și menține influența în fostul spațiu sovietic și a fost privit ulterior ca o prefigurare a anexării Crimeei din 2014 și a invaziei Ucrainei din 2022.

Ștefan Popescu: În preajma reuniunii de mâine de la Washington, un președinte a cărui țară e printre primele afectate de orice decizie luată acolo caută să aibă consultări cu omologi din regiune. În 2008, în contextul războiului din Georgia, președintele Traian Băsescu a luat avionul și a efectuat un turneu de două zile care a cuprins Moldova, Ucraina, Azerbaidjan, cred că și Turcia.

Vacanța nu există! Reunești CSAT, organizezi o reuniune cu experți. E și o formă de a comunica, de a inspira încredere, de a întruchipa leadership. Dacă ai un univers intelectual și un simț al responsabilității, un simț al istoriei, aceste lucruri trebuie să îți vină automat.