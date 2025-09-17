Crin Antonescu: USR-iștii sunt bolșevicii acestei epoci, dar nu știu să conducă! Ce a spus despre PNL și AUR

Crin Antonescu, fost președinte al Partidului Național Liberal, a transmis câteva mesaje importante în exclusivitate pe platforma de YouTube “Hai România”.

El a afirmat astăzi că PNL și-a pierdut specificul și cultura internă a dezbaterii, devenind „greu de deosebit” de alte formațiuni. Într-un dialog cu jurnaliștii Dan Andronic, Robert Turcescu și Mirel Curea, Antonescu a spus că nu privește actualul PNL „nici cu silă, nici cu speranță”, ci „cu o anumită tristețe”, subliniind că nu mai este nici membru al partidului. Declarațiile sale au fost făcute în podcastul EVZ, pe platforma “Hai România”.

„PNL a avut, în acești 30 de ani, câteva caracteristici: acorda o anumită importanță instituției parlamentare… a avut aproape un cult al opiniei libere, al diferențelor. De multă vreme cel mai trist mi se pare faptul că s-a transformat într-un partid pe care nu-l mai deosebești de altele”, a spus Crin Antonescu. El a criticat uniformizarea mesajului și reflexul laudativ față de liderii de moment: „Oameni care vin în studiouri și repetă ce deștept e X sau Y… Dincolo de a tăia cheltuieli, ce mai putem spune României?”

Fostul lider liberal a avertizat că strategiile de campanie centrate pe primari sunt limitate: „Avem dovezi factuale că alegătorii nu mai transferă prestigiul primarului la votul politic.” În acest context, Antonescu nu exclude scenariul unei reconstrucții pe dreapta: fie „dezinfectarea” brandului PNL, fie ridicarea unei construcții noi – „greu de făcut, dar posibilă”.

Referindu-se la climatul politic general, Antonescu a criticat discursul de excludere a opoziției radicale: „Câtă vreme un partid este extremist, trebuie dovedit în justiție ca atare și scos în afara legii. Un partid care nu e în afara legii, care are milioane de voturi și e în Parlament, este un partid de care trebuie să ții cont și care are drepturi egale.” El a precizat că nu are simpatie pentru AUR, dar respinge anatemizarea din oficiu.

Antonescu a lansat săgeți și către alte formațiuni: USR este caracterizat de acesta drept „bolșevicii acestei epoci”, „fără capacitate de guvernare”, iar în zona dreptei a ironizat „elogii encomiastice” la adresa unor lideri locali, sugerând că „mitul omului providențial” nu poate substitui un proiect politic.

Crin Antonescu: “Ce e bine să votăm? Adică ce ne spune nouă toată propaganda asta? Îl clonăm pe Bolojan. Maestrul Liiceanu a dat capodopera textelor sale. Deci a depășit Nec plus Ultra, și am înțeles. Trebuie să l clonăm pe Bolojean! Asta nu se poate. Și mai departe ce? Votăm cu USR-ul? USR-ul, iertați-mă, n-am nimic împărțit cu oamenii ăștia, dar ei sunt. Iar are dreptate cumva Cristoiu. Ei sunt bolșevicii acestei epoci. Adică stați puțin, că bolșevicii până la urmă, sigur, cu ce preț și cum, cu ce mijloace, dar au condus. Aștia nu sunt nici capabili să conducă. Și pur și simplu, pornind de la ideea că nici nu au vreo răspundere. Adică ei n-au să spună a doamne, uite, am făcut chestia asta și a ieșit rău!" N-au nicio răspundere, pur și simplu.

Privind în viitor, Antonescu a vorbit despre eroziunea marilor partide și schimbarea relației electoratului cu instituțiile: „Nimic nu ne garantează că aceste partide vor mai exista peste cinci ani… E o problemă mare: schimbare de generații și de mecanisme de relaționare a electoratului cu primarii.” În plan personal, a subliniat că nu urmărește un rol activ: „Cum am venit, așa mă întorc acolo de unde am venit.”

Mesajul lui Crin Antonescu este dublu: o critică severă la adresa conformismului din PNL și o chemare la clarificare democratică – fie prin reformă autentică în interiorul dreptei, fie prin recunoașterea, pe baze legale, a tuturor competitorilor legitimi din jocul politic.