Pensiile magistraților pot răsturna Guvernul. Decizia CCR schimbă totul

Scena politică din România este marcată de tensiuni majore, după ce mai mulți lideri politici au avertizat că Guvernul ar putea să nu își continue activitatea dacă legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituțională.

Președintele USR, Dominic Fritz, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au transmis mesaje similare, subliniind că Executivul nu mai are legitimitate în cazul unui eșec la Curtea Constituțională.

Subiectul va fi dezbătut la 24 septembrie, când CCR va analiza atât această lege, cât și altele din pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

Dominic Fritz a declarat, într-o conferință de presă, că întreaga legitimitate a Guvernului depinde de verdictul judecătorilor constituționali.

„Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis – nu este un secret – PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizat un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, a afirmat liderul USR.

Declarația sa vine după ce și premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj în aceeași direcție, sugerând că Guvernul nu poate guverna „cu un deficit de încredere” în ceea ce privește legalitatea măsurilor adoptate.

Sorin Grindeanu, lider PSD, a completat tabloul, arătând că lipsa unei baze constituționale pentru reforma pensiilor de serviciu ar echivala cu pierderea mandatului actualei coaliții.

Nu doar liderii USR și PSD au ridicat problema, ci și președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a fost ferm în declarații.

„Dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea acestui guvern dispare”, a spus Hunor, reamintind că Executivul a încercat să țină cont de toate aspectele semnalate în trecut.

Aceste poziții converg către o concluzie comună: decizia CCR poate fi una de răscruce, care fie consolidează actualul Guvern, fie îi pune capăt.

În joc nu este doar o lege, ci credibilitatea întregului proces de reformă și stabilitatea politică a României.

Curtea Constituțională urmează să se pronunțe în 24 septembrie asupra legii privind pensiile magistraților și asupra altor măsuri economice incluse în pachetul doi destinat reducerii deficitului.

Verdictul are potențialul de a declanșa o criză politică de proporții, având în vedere că principalele partide ale coaliției guvernamentale și opoziția parlamentară au anticipat deja consecințele unei eventuale respingeri.

Astfel, data de 24 septembrie devine una decisivă pentru scena politică românească: fie Guvernul trece testul constituțional, fie se deschide calea pentru o schimbare majoră de putere.

În tot acest context, subiectul pensiilor magistraților se transformă dintr-un element tehnic de reformă într-o piatră de încercare pentru însăși stabilitatea guvernării.