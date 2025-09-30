Prognoza meteo, 30 septembrie. Vreme mai rece decât în mod obișnuit, cu ploi și ninsoare la munte

Vremea va rămâne mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. În regiunile nordice, centrale și estice cerul va fi predominant acoperit, iar ploile își vor face apariția, în general slabe cantitativ, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

La munte, la altitudini mai mari de 1700 de metri, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge, în medie, la 1–3 centimetri. Izolat, în nord-est, se vor acumula până la 10–15 litri de apă pe metru pătrat.

În restul țării, norii vor fi trecători și ploile se vor semnala doar pe suprafețe restrânse, în cantități mici. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în sud-vest.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 11 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiuni. Noaptea, pe arii restrânse, va apărea ceața.

În Capitală, vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor fi condiții pentru ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 19 grade, iar cea minimă va fi între 6 și 8 grade.

