Final de lună cu frig și ninsori. Cum va fi vremea la început de octombrie

Vremea continuă să se răcească în toată țara. Până joi dimineață, temperaturile maxime vor varia între 11 și 20 de grade în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Va ploua pe arii extinse, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, cu depunere de zăpadă de 5-10 centimetri.

În București, vremea se va răci ușor, iar maximele vor ajunge la 16-18 grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare care anunță temperaturi scăzute, ploi de intensitate moderată și, la altitudini de peste 1.700 de metri, ninsori predominante. Aceasta este valabilă de luni, ora 10:00, până joi, la aceeași oră

„Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 şi 20 de grade şi minime între 1 şi 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar în estul Transilvaniei şi în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantităţi de apă de 20...25 l/mp”, arată ANam.

Potrivit meteorologilor, la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi, în medie, de 5-10 centimetri.

De luni, ora 10:00, până marți, ora 9:00, vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros, iar pe alocuri va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor urca până la 16–18 grade, cu minime între 8 și 9 grade.

Marți și miercuri, vremea va rămâne rece. Cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe trecătoare, iar vântul va fi slab până la moderat. Maxima va fi în jur de 19 grade, iar minima între 6 și 8 grade.

De miercuri dimineață până joi, ora 10:00, vremea va fi în continuare rece. Cerul va fi temporar noros, cu probabilitate mai mare de ploaie spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor încadra între 7 și 18 grade.