Prognoza meteo, 29 septembrie. Ne așteaptă un început de săptămână răcoros. Temperaturi scăzute, ploi și ninsori în unele regiuni

La început de săptămână, vremea se răcește considerabil, iar în multe temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult acoperit, cu ploi temporare, ce se vor semnala pe parcursul zilei în nord și centru, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În Transilvania, Moldova și în zonele montane, cantitățile de apă pot ajunge local la 10–15 l/mp. La altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor oscila între 9 și 19 grade, iar minimele între 3 și 11 grade.

În Capitală, vremea va deveni răcoroasă. Cerul va fi mai mult noros și se vor înregistra ploi temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 15 și 17 grade, iar minima între 8 și 9 grade.

Primele zile din octombrie aduc temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu mici abateri negative în estul țării. Regimul de precipitații va rămâne, în general, în limitele obișnuite la nivel național.

Pentru intervalul 13–20 octombrie, prognoza arată o vreme tipică de toamnă, cu temperaturi încadrate în normele climatice și precipitații apropiate de mediile multianuale.

În intervalul 20 – 27 octombrie, care marchează ultima săptămână a lunii, valorile de temperatură prognozate se vor încadra în limitele considerate normale pentru această perioadă din an. Nu se vor înregistra abateri semnificative față de mediile multianuale, ceea ce înseamnă că regimul termic va fi unul tipic de sfârșit de octombrie.

În același timp, regimul pluviometric nu va aduce surprize, cantitățile de precipitații urmând să se situeze în jurul valorilor obișnuite pentru acest interval. Astfel, în toate regiunile țării, vremea va avea un caracter echilibrat, fără extreme, cu o evoluție apropiată de ceea ce este specific finalului de toamnă calendaristică.