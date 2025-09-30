Luna octombrie începe cu ploi și temperaturi foarte scăzute. România, sub un val de aer rece

Luna octombrie începe cu ploi și temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă, dar de la începutul săptămânii viitoare vremea se va încălzi, anunţă meteoradar.ro.

Până la sfârșitul săptămânii, România va fi afectată de un val intens de aer rece, adus de periferia unui anticiclon masiv format peste nordul Europei.

Miercuri, în sudul țării, maximele vor urca aproape de 20°C, dar joi și vineri temperaturile nu vor depăși 10°C în multe regiuni. Vântul intens va amplifica senzația de frig, a anunțat meteoradar.ro.

Începând de joi, un ciclon mediteranean va aduce ploi abundente, mai ales în sudul și sud-vestul țării, unde cantitățile pot ajunge la 80–120 l/mp. În zonele de munte sunt așteptate precipitații mixte și ninsori, iar la altitudini mari se va acumula un strat consistent de zăpadă.

Frigul nu lovește doar România, ci întreaga Europă Centrală și de Est, arată Severe Weather. Un blocaj atmosferic puternic aflat deasupra nordului continentului împinge mase de aer rece dinspre Rusia către vest și sud. Astfel, aerul polar se extinde din estul Europei spre Balcani, Alpi și Marea Mediterană.

De joi până sâmbătă, temperaturile vor coborî cu 8–12 °C sub mediile climatologice, iar în unele zone scăderea va depăși 15 °C. Este cel mai puternic val de frig din această toamnă.

Cele mai afectate țări vor fi Germania, Polonia, Austria, Slovacia, Ungaria, Cehia, Croația, Slovenia și statele balcanice. Minimele vor ajunge la 0 °C sau chiar sub acest prag, aducând primele brume și înghețuri extinse. În zonele montane înalte, precum Alpii sau masivele din Bosnia și Muntenegru, temperaturile pot scădea până la –6 °C, iar la peste 2.500 m altitudine sunt prognozate valori de –10 °C.

Diferențele mari de presiune dintre Balcani și Mediterana vor aduce vânturi de tip Bora, cu rafale ce pot depăși 120 km/h pe coasta Adriaticii și în sudul Italiei. Vântul puternic va accentua frigul, iar temperaturile resimțite vor coborî până la –10 °C.

În Balcanii de Vest, stratul de zăpadă ar putea atinge 50 cm în doar câteva zile. Ninsori sunt așteptate și în Alpi, dar și în Carpați. În România, precipitațiile mixte și ninsoarea se vor semnala la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali și Orientali.

Meteorologii arată că valul de frig este neobișnuit de puternic pentru începutul lui octombrie, cu temperaturi care, în unele regiuni, nu au mai coborât atât de mult de zeci de ani în această perioadă. Totuși, prognozele pentru săptămâna viitoare indică o încălzire rapidă, odată cu revenirea circulației atlantice și aducerea aerului cald peste continent.

În intervalul 29 septembrie - 6 octombrie, temperaturile vor fi mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toată țara. Cantitățile de precipitații vor depăși valorile obișnuite în majoritatea regiunilor.

În săptămâna 6-13 octombrie, temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor mai reduse în regiunile sudice, iar în rest se vor încadra în limitele obișnuite.

În intervalul 13-20 octombrie, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile. Cantitățile de precipitații se vor încadra, de asemenea, în limitele obișnuite la nivel național.

În săptămâna 20-27 octombrie, valorile termice medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor rămâne în jurul nivelului obișnuit pentru acest interval în toate regiunile.