Primarul care a înzestrat Capitala cu instituții financiare moderne: Constantin N. Brăiloiu

Primarul care a înzestrat Capitala cu instituții financiare moderne. Anul 1873 este important pentru două instituții, una de credit funciar rural, a doua, de-a dreptul revoluționară: o societate de asigurări.

Constantin N. Brăiloiu a fost un oltean destoinic. A fost toată viața un conservator.

Constantin N. Brăiloiu s-a născut la 3 octombrie 1809, la Craiova. A fost descendent al familiilor Brăiloiu, după tatăl Nicolae și Vlădăianu, după mama, Zoe/Zinca. De la 13 ani, a mers la diverse școli, culminând cu studiile juridice de la Sibiu,Geneva și Paris. Din 1832 și până la 1855, a avut numeroase slujbe juridice, în special aceea de procuror la secțiile penale de la tribunalul București și la Curtea de Apel.

A urcat în ierarhia rangurilor boierești, de la pitar, la agă, din 1841 până la 1855. Îl regăsim printre unioniști și chiar va face parte din Comisia Centrală de la Focșani. A fost un jurnalist redutabil, semnând articole de presă conservatoare. De asemenea, a fost deputat de Gorj în Adumarea Electivă a Munteniei. A deținut portofoliul Justiției în primul guvern al Principatelor Unite, Guvernul Barbu Catargiu. Îl regăsim ca membru al Adunării Deputațior în perioada 9 iunie 1862-2 mai 1864, când Cuza a dizolvat Adunarea Deputaților, instituind domnia autoritară, necesară reformelor modernizatoare, esențiale.

Îl regăsim până la 1871, în diverse demnități, precum aceea de senator de Dolj la 1866, 1868, 1869. La 1866, a reprezentat județul Gorj în Adunarea Constituantă.

Constantin N. Brăiloiu a condus Capitala doar câteva luni, de la 1 iunie 1873, până la 30 septembrie 1873. Guvernarea era conservatoare, prim-ministru fiind Lascăr Catargi. În timpul mandatului său, în București, s-au dezvoltat două instituții moderne. Prima, fondată în primăvară, Creditul Funciar l-a avut drept „creier” pe Gheorghe Grigore Cantacuzino-Nababul. Conservatorii doreau ca proprietarii funciari, în general conservatori ca ideologie politică să scape de teroarea arendașilor și a băncilor controlate de liberali care, uneori, impuneau condiții vecine cu acțiunile cămătărești.

O altă instituție, a fost o „societate de asigurări”. Din 1871, ființa în Capitală, Societatea Dacia. Avea un capital de 3 milioane de franci. În 1873, a apărut a doua Societate, denumită România. Ea a avut un capital de 2 milioane de franci. Cele două vor fuziona în 1881. De remarcat că la 1906, în Capitală erau cinci societăți de asigurare, din care fuziunea Dacia-România era cea mai veche.

Constantin N. Brăiloiu nu a mai revenit vreodată în fruntea Capitalei. Până la moartea sa, survenită la 19 iunie 1889, la București, la doar patru zile după cea a lui Mihai Eminescu, un alt conservator de marcă, a mai avut și alte demnități publice. A fost deputat de Gorj în 1873-1874, Președinte al Adunării Deputaților în perioada februarie-mai 1876.