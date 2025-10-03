EVZ Special

Primarul care a înzestrat Capitala cu instituții financiare moderne: Constantin N. Brăiloiu

Comentează știrea
Primarul care a înzestrat Capitala cu instituții financiare moderne: Constantin N. Brăiloiu
Din cuprinsul articolului

Primarul care a înzestrat Capitala cu instituții financiare moderne. Anul 1873 este important pentru două instituții, una de credit funciar rural, a doua, de-a dreptul revoluționară: o societate de asigurări.

Constantin N. Brăiloiu a fost un oltean destoinic. A fost toată viața un conservator.

Constantin N. Brăiloiu - originea și ascensiunea

Constantin N. Brăiloiu s-a născut la 3 octombrie 1809, la Craiova. A fost descendent al familiilor Brăiloiu, după tatăl Nicolae  și Vlădăianu, după mama, Zoe/Zinca. De la 13 ani, a mers la diverse școli, culminând cu studiile juridice de la Sibiu,Geneva și Paris. Din 1832 și până la 1855, a avut numeroase slujbe juridice, în special aceea de procuror la secțiile penale de la tribunalul București și la Curtea de Apel.

A urcat în ierarhia rangurilor boierești, de la pitar, la agă, din 1841 până la 1855. Îl regăsim printre unioniști și chiar va face parte din Comisia Centrală de la Focșani. A fost un jurnalist redutabil, semnând articole de presă conservatoare. De asemenea, a fost deputat de Gorj în Adumarea Electivă a Munteniei. A deținut portofoliul Justiției în primul guvern al Principatelor Unite, Guvernul Barbu Catargiu. Îl regăsim ca membru al Adunării Deputațior în perioada 9 iunie 1862-2 mai 1864, când Cuza a dizolvat Adunarea Deputaților, instituind domnia autoritară, necesară reformelor modernizatoare, esențiale.

Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la nivel global
Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la nivel global
Ideologul lui Putin: Schimbarea ordinii mondiale nu se face niciodată într-un mod pașnic
Ideologul lui Putin: Schimbarea ordinii mondiale nu se face niciodată într-un mod pașnic

Îl regăsim până la 1871, în diverse demnități, precum aceea de senator de Dolj la 1866, 1868, 1869. La 1866, a reprezentat județul Gorj în Adunarea Constituantă.

Constantin N. Brăiloiu - Primar al Capitalei

Constantin N. Brăiloiu a condus Capitala doar câteva luni,  de la 1 iunie 1873, până la 30 septembrie 1873. Guvernarea era conservatoare, prim-ministru fiind Lascăr Catargi. În timpul mandatului său, în București, s-au dezvoltat două instituții moderne. Prima, fondată în primăvară, Creditul Funciar l-a avut drept „creier” pe Gheorghe Grigore Cantacuzino-Nababul. Conservatorii doreau ca proprietarii funciari, în general conservatori ca ideologie politică să scape de teroarea arendașilor și a băncilor controlate de liberali care, uneori, impuneau condiții vecine cu acțiunile cămătărești.

O altă instituție, a fost o „societate de asigurări”. Din 1871, ființa în Capitală, Societatea Dacia. Avea un capital de 3 milioane de franci.  În 1873, a apărut a doua Societate, denumită România. Ea a avut un capital de 2 milioane de franci. Cele două vor fuziona în 1881. De remarcat că la 1906, în Capitală erau cinci societăți de asigurare, din care fuziunea Dacia-România era cea mai veche.

Ultima parte a vieții. A decedat la patru zile după Mihai Eminescu

Constantin N. Brăiloiu nu a mai revenit vreodată în fruntea Capitalei. Până la moartea sa, survenită la 19 iunie 1889, la București, la doar patru zile după cea a lui Mihai Eminescu, un alt conservator de marcă, a mai avut și alte demnități publice. A fost deputat de Gorj în 1873-1874, Președinte al Adunării Deputaților în perioada februarie-mai 1876.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la nivel global
23:48 - Trăsăturile de personalitate care te-ar putea ajuta să trăiești mai mult: Riscul de deces, redus cu 21%
23:39 - Primarul care a înzestrat Capitala cu instituții financiare moderne: Constantin N. Brăiloiu
23:27 - Ideologul lui Putin: Schimbarea ordinii mondiale nu se face niciodată într-un mod pașnic
23:17 - Cea mai nesigură mașină, potrivit unui sondaj realizat cu zeci de mii de șoferi
23:06 - Stabilirea migranților în Marea Britanie condiționată: fără beneficii sociale

HAI România!

Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare

Proiecte speciale