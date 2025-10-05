Ministerul Justiției a anunțat inițierea procedurilor de extrădare pentru Sorin Oprescu

Ministerul Justiției a anunțat inițierea procedurilor de extrădare, după ce Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia, în apropierea aeroportului din Salonic. Motivul reținerii fostului primar îl constituie noile informații primite de autoritățile elene de la justiția română privind condițiile de detenție din România.

Potrivit Ministerului Justiției, polițiștii greci l-au reținut pe Sorin Oprescu după ce, în luna mai a acestui an, Tribunalul București a aprobat o cerere a autorităților române de urmărire internațională, transmitând garanții privind îmbunătățirea condițiilor de detenție.

Inițial, extrădarea fusese respinsă de magistrații eleni, care au considerat că fostul edil, în vârstă de 73 de ani și cu probleme de sănătate, nu ar fi beneficiat de condiții adecvate în penitenciarele românești.

Pe 13 mai 2022, Tribunalul București a emis mandatul de executare pentru Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare. Ulterior, fostul primar a fost urmărit internațional și reținut în Grecia pe 17 mai 2022, însă predarea sa către România a fost refuzată inițial de autoritățile elene.

În luna mai 2025, Biroul SIRENE a solicitat Tribunalului București să reevalueze executarea mandatului european de arestare, în contextul modificării condițiilor de detenție. Tribunalul a confirmat că mandatul poate fi pus în aplicare, iar autoritățile grecești au colaborat pentru reținerea lui Oprescu în proximitatea aeroportului din Salonic.

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv, pe 13 mai 2022, la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, după ce ar fi primit 25.000 de euro de la Bogdan Popa, fost șef al Administrației Cimitirelor, implicat într-un grup infracțional organizat care urmărea obținerea de foloase ilegale din fonduri publice.

La sfârșitul anului 2013, grupul ar fi fost coordonat de Oprescu. În aceeași zi, fostul edil a fost dat în urmărire internațională și reținut în Grecia pe 17 mai, fiind eliberat pe cauțiune pe 31 mai, iar Curtea de Apel din Atena a respins inițial cererea României de extrădare.