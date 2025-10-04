30 de zile arest pentru fostul deputat Constantin Țuțu, acuzat de traversare ilegală a frontierei și corupere

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, cunoscut pentru apropierea sa de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă de către un judecător de instrucție, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit procurorilor, Țuțu este acuzat de două infracțiuni comise în septembrie–octombrie 2025, traversarea ilegală a frontierei cu Ucraina și corupere activă. Anchetatorii susțin că acesta ar fi încercat să ofere peste 14.000 lei (echivalentul în euro) unui funcționar de frontieră, pentru a-i facilita trecerea hotarului prin punctul Vulcănești–Vinogradovca.

„Acesta a fost reținut de oamenii legii la postul de trecere a frontierei, iar asupra lui a fost găsită suma de bani care ar fi fost promisă funcționarului – faptă calificată de Codul penal drept corupere activă. După aplicarea arestului preventiv, în vederea asigurării obiectivității investigațiilor penale, procurorii PCCOCS vor continua cercetările, cu respectarea garanțiilor procedurale și a prezumției de nevinovăție prevăzute de lege”, menționează PCCOCS

Dus de mascați la judecătorie, fostul deputat a fost întrebat de jurnaliști cum a reușit să ajungă în Republica Moldova, după ce în spațiul public au circulat informații contradictorii privind locația sa. „Am trecut legal”, a răspuns Constantin Țuțu.

Întrebat insistent ce înseamnă „legal”, acesta a precizat scurt că ar fi intrat în țară pe cale oficială, însă nu a prezentat documente în acest sens.

Numele lui Țuțu a revenit în atenția publică la 22 iulie 2025, când a fost reținut pe aeroportul din Atena alături de Vladimir Plahotniuc, fugar din Republica Moldova din iunie 2019. Cei doi intenționau să zboare spre Dubai și erau însoțiți de o tânără de 25 de ani, fostă Miss Moldova 2019.

În acel moment, poliția elenă a descoperit că Țuțu avea asupra sa mai multe documente false:

un pașaport românesc emis în noiembrie 2022,

o carte de identitate românească emisă în septembrie 2024,

un permis de conducere românesc emis în aprilie 2023,

documente bulgare – carte de identitate și permis de ședere.

Perchezițiile efectuate la vila din Atena unde se ascundeau Plahotniuc și Țuțu au scos la iveală sume și bunuri impresionante: 155.000 de euro în numerar, 17 pașapoarte și cărți de identitate emise de diverse state, laptopuri și dispozitive criptate, precum și ceasuri de lux de colecție, ale unor mărci rare precum Breguet, Kees Engelbarts și Urwerk.

După reținerea din iulie, Constantin Țuțu a fost plasat în arest preventiv la penitenciarul Korydallos din Grecia, unde a stat mai bine de o lună. La începutul lunii septembrie, el a fost eliberat, deoarece autoritățile de la Chișinău nu au emis în timp util un mandat de extrădare pe numele său.

După eliberare, fostul sportiv și-a cumpărat bilete de avion spre Chișinău pentru 4 și 7 septembrie, însă nu a mai ajuns la destinație.

Pe 22 septembrie 2025, Țuțu a fost surprins de martori la terasa unui local din Tiraspol, fapt confirmat de imagini video apărute în spațiul public. Totuși, avocatul său a negat atunci că clientul său ar fi ajuns în regiunea transnistreană, susținând că acesta se afla încă în Grecia.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat atunci că, deși Țuțu avea interdicție de a părăsi Grecia, ar fi putut totuși să se deplaseze rutier prin spațiul Schengen folosind documente false.