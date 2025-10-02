Social

Vladimir Plahotniuc nu rămâne singur. Constantin Ţuţu a fost reţinut

Constantin Ţuţu/ Sursa foto: reţele
Republica Moldova. Fostul sportiv şi deputat ConstantinŢuţu, una din persoanele de încredere ale oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost reţinut câteva ore în urmă.

Ţuţu era dat în urmărire generală după ce nu s-a prezentat la mai multe şedinţe de judecată. Acesta a fost reţinut vara trecută pe aeroportul din Atena în timp ce încerca să plece la Dubai cu Vladimir Plahotniuc şi avea interdicţie să părăsească Grecia.

Se vehicula că fostul deputat se afla în Transistria, după ce în presă a apărut fotografia fostului deputat într-un local, care ar fi fost din stânga Nistrului.

Cum a fost reţinut fostul deputat

Constantin Ţuţu a fost reţinut la ora 19:50, la punctul de trecere al frontierei Vulcănești. Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Gălușca, a declarat la TV 8 că Țuțu se afla în Ucraina și a venit benevol la punctul de trecere a frontierei.

Poliția de Frontieră a scris într-un comunicat că Ţuţu a fost escortat la Chişinău şi plasat în Izolatorul de detenţie preventivă.

Reţinerea lui Ţuţu

Reţinerea lui Ţuţu/ Sursa foto: ZdG

Fostul deputat era dat în urmărire generală

După reţinerea lui Plahotniuc şi Ţuţu la Atena, autorităţile de la Chişinău au solicitat doar extrădarea oligarhului.

Totuşi, Judecătoria Chişinău a dispus ca Ţuţu să fie dat în urmărire generală, după ce nu s-a prezentat la mai multe şedinţe de judecată într-un dosar ăpenal în care este învinuit de îmbogăţire ilicită. Instanța a respins însă cererea procurorilor privind plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a inculpatului.

Avocatul lui Ţuţu, Ion Negură, a declarat în instanţă că clientul său nu poate pleca din Grecia pentru că este cercetat acolo într-un dosar de păstrare a actelor falsificate. El a prezentat instanței de la Chișinău hotărârea tribunalului din Grecia privind interdicția de a părăsi țara până la finalizarea examinării cauzei.

Constantin Ţuţu, cu mai multe identităţi

Constantin Ţuţu a fost reţinut de poliţiştii eleni pe data de 22 iulie, la două zile după ce plecase din Republica Moldova. Deşi nu avea interdicţie de călătorie, acesta se folosea de paşapoarte false. împreună cu Vladimir Plahotniuc.

Fostul deputat PD a fost eliberat din penitenciarul din Atena, iar în privința sa nu a fost înaintată vreo cerere de extrădare.

Conform unei liste publicate de poliție, Țuțu ar avea 5 documente emise de autoritățile române și bulgare pe numele lui Sili Andrie.

Constantin Ţuţu are statut de învinuit în mai multe dosare penale – huliganism, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarațiile de avere. Ţuţu pledează nevinovat. nevinovat.

