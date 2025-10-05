Concediile la bulgari vor deveni mult mai scumpe de anul viitor. Care este principala cauză

Prețurile vacanțelor din stațiunea Nisipurile de Aur vor crește cu până la 20% în 2026, potrivit reprezentanților Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club. Scumpirile nu sunt cauzate de trecerea Bulgariei la euro, ci de inflația tot mai ridicată.

Hotelierii din Bulgaria se pregătesc pentru un nou val de creșteri de prețuri în 2026. Reprezentanții resortului Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din stațiunea Nisipurile de Aur au anunțat că pachetele de vacanță vor fi mai scumpe cu până la 20% față de sezonul 2025.

Angelica Chirica, manager de marketing și promovare pentru piața românească al resortului, a declarat pentru News.ro că această ajustare nu este legată de trecerea Bulgariei la zona euro, ci de creșterea inflației și de scumpirile generale din piață.

„Hotelul a decis, ca în fiecare toamnă, să majoreze prețul cu nu mai mult de 20%. Dar turistul nu va fi afectat foarte mult dacă își va face rezervare profitând de early booking”, a explicat Chirica.

Potrivit acesteia, cei care își cumpără vacanța din timp pot beneficia de reduceri consistente: „În această perioadă, turistul poate să își achiziționeze pachetele pentru vara lui 2026 cu discounturi de până la 40%. Cea mai mare reducere o poate primi până în 31 noiembrie, iar al doilea early booking este valabil până la 31 decembrie. Ulterior, prețurile vor crește din ianuarie.”

Managerul român al resortului a subliniat că adoptarea monedei euro de către Bulgaria nu va influența prețurile din turism.

„Această majorare nu are legătură cu intrarea Bulgariei în zona Euro. Noi, hotelierii, oricum eram plătiți în euro. Suntem obișnuiți cu prețurile în această monedă, iar turiștii români oricum primeau informațiile despre tarife și în euro”, a spus Chirica.

În schimb, inflația este principalul motiv pentru care tarifele nu mai pot fi menținute la nivelul actual.

„Prețurile au crescut foarte mult, în fiecare săptămână se adaugă la preț. De aceea hotelierii nu mai pot susține tarifele din vara 2025”, a explicat reprezentanta resortului.

Dacă anul acesta, la început de sezon, o vacanță pentru doi adulți și un copil a costat în jur de 550 de euro, în 2026 pachetul all inclusive în luna mai va porni de la 750 de euro, potrivit estimărilor Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club.

Chiar și în aceste condiții, hotelul se bucură de o cerere ridicată. Chiar la final de sezon, în septembrie 2025, gradul de ocupare a fost de 100%.

„80% dintre turiștii noștri sunt români. Restul provin în special din Israel și Bulgaria”, a spus Angelica Chirica.

Românii continuă să fie cei mai numeroși turiști străini din Bulgaria, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică din Bulgaria.

În luna august 2025, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 6,3% față de anul precedent, ajungând la 2,3 milioane. Dintre aceștia, 31% sunt români, iar 20% germani.

Defalcat, în luna august, Bulgaria a primit 423.800 de turiști români, 335.800 de vizitatori turci și 264.900 de germani.

„Suntem un resort destinat pieței românești. A crescut foarte mult ponderea turiștilor din Israel, dar și din Franța și Spania. Am avut chiar și turiști din Ucraina, care au venit în extrasezon, la început de iunie și început de septembrie”, a adăugat managerul de marketing al hotelului.

Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club își propune să continue modernizările și în 2026.

„În fiecare an au loc renovări. Acum doi ani am refăcut lobby-ul dintr-unul dintre corpurile de clădire. Anul trecut am modernizat o parte din camere, iar anul acesta vom continua lucrările”, a precizat Angelica Chirica.

Investițiile sunt realizate imediat după încheierea sezonului estival, iar bugetul este, de regulă, depășit din cauza volumului mare de lucrări.

Hotelul colaborează cu angajați din mai multe țări.

„Avem personal bulgar, dar și ucraineni și turci. Nu ne bazăm pe piața asiatică — am încercat, dar documentele sunt dificil de obținut și am avut experiențe neplăcute, așa că am renunțat”, a spus managerul.

Deși se confruntă cu scumpiri, Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai accesibile și apropiate destinații de vacanță pentru români.

În 2025, peste 1,5 milioane de turiști români au vizitat litoralul bulgăresc, potrivit estimărilor sectorului turistic. Majoritatea aleg pachete all inclusive în stațiuni precum Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach și Balchik.

Prin comparație cu alte destinații din Grecia sau Turcia, Bulgaria rămâne competitivă datorită distantei scurte, ofertelor all inclusive și reducerilor early booking.