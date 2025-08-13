International Bulgaria, oportunitate unică pentru sectorul turistic și economic după aderarea la euro







După aderarea la euro, Bulgaria se pregătește de stimularea turismului și atragerea investițiilor. Primarii locali și experții în turism susțin că țara trebuie să acționeze rapid pentru a-și prezenta atracțiile istorice și culturale într-un mod strategic, maximizând astfel impactul internațional al noii poziții economice.

Primarul din Kyustendil, Ognyan Atanasov, a declarat că experiența aderării Bulgariei la Schengen a demonstrat că o creștere vizibilă a numărului de turiști străini este posibilă atunci când promovarea este susținută și coordonată. „Acum este momentul pentru o promovare strategică, care să poziționeze Bulgaria în cea mai bună lumină”, a subliniat oficialul.

În plus, Polina Karastoyanova, director general al Consiliului Național al Turismului, a explicat că fereastra de oportunitate creată de accesul în zona euro este limitată la 6–8 luni, timp în care atenția internațională asupra Bulgariei este maximă. Experții subliniază că succesul acestei perioade depinde de coordonarea între autoritățile locale, investitori și operatorii turistici.

Primarul din Tsarevo, Marin Kirov, a insistat că adoptarea unor măsuri legislative rapide este esențială pentru a permite Bulgariei să fructifice disponibilitatea partenerilor europeni. Printre măsuri se numără modernizarea infrastructurii turistice, facilitarea accesului la finanțări europene și crearea unor programe de marketing internațional dedicate.

Reprezentanți ai industriei turistice au apreciat că o promovare intensă în această perioadă poate atrage nu doar turiști, ci și investitori interesați de proiecte în domeniul ospitalității și al dezvoltării urbane.

Analiza experților indică faptul că Bulgaria are șansa de a-și consolida poziția ca destinație turistică importantă în regiune. Accesul la zona euro nu doar că sporește vizibilitatea internațională, dar poate stimula investiții în infrastructură, hoteluri, servicii și evenimente culturale. Creșterea fluxului de turiști străini poate contribui la dinamizarea economiei locale și la crearea de noi locuri de muncă.

Specialiștii consideră că efectele pe termen lung se vor resimți în dezvoltarea durabilă a sectorului turistic și în sporirea atractivității Bulgariei pentru investitori internaționali.Datele oficiale indică faptul că, în primele cinci luni după aderarea în Schengen (ianuarie–mai 2025), sosirile vizitatorilor străini în Bulgaria au crescut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Agerpres.