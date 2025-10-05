Cum poți obține certificatul de naștere românesc pentru un copil născut în străinătate

Pentru românii care trăiesc în afara țării, înregistrarea copilului născut în străinătate în registrele civile din România este esențială. Aceasta presupune transcrierea certificatului de naștere emis de autoritățile străine și pregătirea unor documente obligatorii pentru autoritățile române.

Pentru a obține certificatul de naștere românesc, părinții trebuie să pregătească următoarele acte:

Certificatul de naștere emis în străinătate – tradus în limba română și apostilat sau supralegalizat, în funcție de cerințele țării emitente

Actele de identitate ale părinților – pașapoarte sau cărți de identitate valabile.

Certificatele de naștere ale părinților – original și copie.

Certificatul de căsătorie al părinților – original și copie, dacă părinții sunt căsătoriți.

Certificatul de dobândire a cetățeniei române – dacă este cazul, pentru părintele care a obținut cetățenia română ulterior.

Pentru părinții căsătoriți în străinătate, primul pas este înregistrarea căsătoriei la autoritățile române. Doar după această formalitate poate fi solicitat certificatul de naștere românesc al copilului. De asemenea, părinții separați trebuie să prezinte hotărârea de divorț recunoscută în România.

Transcrierea certificatului durează, în mod normal, câteva zile. Totuși, procesul poate dura mai mult în perioadele aglomerate de peste an. Dacă certificatul de căsătorie sau de naștere nu a fost încă transcris în România, primul pas este să îl înregistrați la oficiul consular sau la misiunea diplomatică.

Conform legii, transcrierea ar trebui făcută în termen de șase luni de la naștere sau căsătorie. Documentele trebuie prezentate în original, să nu fie plastifiate și să nu conțină modificări neautorizate.

„În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau pronumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele iar cererea de transcriere va fi soluționată după clarificarea neconcordanțelor”, se arată pe site-ul Primăriei Sectorului 1.

Transcrierea certificatului de naștere este reglementată de mai multe acte normative:

Codul Civil – Legea nr. 287/2009, care stabilește cadrul general al raporturilor civile.

Legea nr. 119/1996 privind starea civilă, ce reglementează înregistrarea evenimentelor de stare civilă.

Legea nr. 105/1992 privind dreptul internațional privat, care stabilește procedurile pentru actele de stare civilă emise în străinătate.

Consulatul General al României la Los Angeles le permite românilor născuți în Statele Unite să-și transcrie certificatele de naștere emise de autoritățile americane.

„Consulatul General al României la Los Angeles transcrie la cerere certificatele de naștere americane eliberate cetățenilor români născuți în zona de competență teritorială din Statelor Unite ale Americii (Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming), eliberând ca urmare certificate de naștere românești , indiferent de vârsta copilului”, se arată pe site-ul site-ul Consulatului General al României din Los Angeles.