Justiția europeană obligă România: Tratamentele externe nu mai pot fi blocate de avizele spitalelor publice







Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a pronunţat o hotărâre importantă care schimbă modul în care pacienţii români pot beneficia de tratamente medicale în afara ţării. Instanţa europeană obligă statul român să respecte dreptul cetăţenilor la decontarea serviciilor medicale primite în străinătate, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat CJUE în legătură cu regulile restrictive din legislaţia naţională.

Pentru a putea primi tratament într-un stat membru al Uniunii Europene, pacienţii români trebuiau să obţină mai întâi avizul unui medic dintr-un spital public, care emitea o recomandare medicală. Ulterior, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) elibera celebrul formular european S2, document necesar pentru ca tratamentul să fie decontat de sistemul românesc de sănătate.

Această condiţie, susţin judecătorii europeni, reprezenta o barieră în accesul pacienţilor la servicii medicale transfrontaliere, descurajându-i pe mulţi dintre cei care aveau nevoie de tratamente disponibile doar în alte state membre.

Decizia Curţii stabileşte că orice medic – indiferent dacă lucrează într-un spital public, într-o clinică privată sau chiar într-o unitate medicală din străinătate – ar trebui să poată emite documentul medical necesar pentru plecarea pacientului la tratament. Această interpretare elimină monopolul spitalelor publice şi deschide accesul la tratamente de specialitate din afara României.

Un alt aspect vizat este modul de calcul al sumelor rambursate către statul în care pacientul primeşte tratamentul. CJUE atrage atenţia că aceste formule de calcul trebuie să fie transparente, obiective şi nediscriminatorii, iar instanţele naţionale au acum obligaţia să verifice corectitudinea lor.

Hotărârea europeană are la bază cazul unui pacient din judeţul Mureş, diagnosticat cu cancer de prostată. Acesta s-a operat în Germania, însă statul român a refuzat să îi deconteze costurile pe motiv că nu deţinea avizul necesar de la un spital public din România. Pacientul a dat în judecată autorităţile, iar cazul său a ajuns în atenţia Înaltei Curţi, care la rândul ei a cerut interpretarea CJUE.

După această decizie, instanţele româneşti sunt obligate să ţină cont de jurisprudenţa europeană. România va trebui să simplifice procedurile şi să stabilească reguli clare care să faciliteze accesul pacienţilor la tratamente medicale în alte state membre. În caz contrar, pacienţii care aleg să conteste în instanţă refuzul decontării vor avea şanse mult mai mari să câştige procesele împotriva autorităţilor.