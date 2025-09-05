Social Rețeaua de spitale în care pot fi tratate AVC-urile, extinsă







Românii care suferă un accident vascular cerebral vor putea fi trataţi în 13 spitale din țară, anunță Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Potrivit acestuia, rețeaua unităților care tratează pacienții cu AVC a fost extinsă astfel încât aceștia să poată beneficia mai rapid de tratamente eficiente, cum sunt tromboliza și trombectomia.

„Ştim cu toţii cât de dramatic poate fi impactul unui AVC”, a scris ministrul pe Facebook.

Accidentul vascular cerebral reprezintă a doua cea mai frecventă cauză de pierdere a vieții în România, după bolile cardiovasculare, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). În același timp, AVC rămâne principala sursă de dizabilitate la nivel național, iar intervențiile medicale minim invazive cresc considerabil șansele ca pacienții să își păstreze funcționalitatea fără sechele.

Prin intermediul Programului Acțiuni Prioritare – AVC (AP-AVCAc), Ministerul a extins spitalelor care tratează pacienții cu AVC. Astfel, procedurile minim invazive vor putea fi efectuate în 13 unități medicale din țară.

Printre noile centre incluse în rețea se numără Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc. În următoarea perioadă, aceste spitale ar urma să primească finanțare specială pentru acest scop.

Potrivit ministrului, extinderea programului AP-AVCAc oferă șanse reale de supraviețuire pentru mii de pacienți care anterior nu aveau acces rapid la tratamente moderne pentru AVC.

„Fiecare secundă contează când vorbim despre un accident vascular cerebral. Ştim cu toţii cât de dramatic poate fi impactul unui AVC. Viaţa unui om poate depinde de rapiditatea cu care primeşte tratamentul potrivit. De aceea, una dintre priorităţile mele şi ale echipei Ministerului Sănătăţii este să creştem accesul pacienţilor la tratamente rapide şi eficiente: tromboliză, trombectomie şi alte intervenţii salvatoare”, a anunțat el.

Anterior, tratamentul pacienților cu accident vascular cerebral era disponibil în 10 spitale din țară. Printre acestea se aflau Spitalul Universitar de Urgență și Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare din București, Spitalul de Urgență Elias și Spitalul Militar din Capitală, precum și unitățile județene din Târgu Mureș, Oradea, Timișoara, Suceava, Sibiu și Cluj.

Programul AP-AVCAc, dedicat tratamentului intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral (AVC), a fost extins la nivel național începând din 2019, având în vedere că afecțiunile cerebrovasculare, alături de bolile cardiovasculare, reprezintă una dintre principalele probleme de sănătate publică din România. Anual, aproximativ 55.000 de pacienți suferă un AVC ischemic, 10.000 un AVC hemoragic, iar 3.250 se confruntă cu hemoragia subarahnoidiană.

„Ministerul Sănătății susține financiar aceste intervenții prin Programul Acțiuni Prioritare – AVC (AP-AVC). În 2025, bugetul alocat crește la 49 de milioane de lei, față de 29 de milioane în 2023. Este o creștere substanțială, care arată clar că investim mai mult în viața și siguranța pacienților”, a mai spus Rogobete.