Medic pneumolog din Făget, reţinut. Ar fi primit mită de la zeci de pacienți

pneumolog din Făget, reţinut. Ar fi primit mită de la zeci de pacienți







Un medic pneumolog din Făget a fost reținut pentru fapte de corupție. Este vorba despre o doctoriță specializată în pneumologie, angajată la Spitalul din Făget, județul Timiș. Ea a fost reținută pentru 24 de ore, fiind bănuită că ar fi primit mită de la zeci de pacienți, pe parcursul a mai bine de un an, transmite IPJ Timiş.

Surse judiciare indică faptul că aceasta ar fi solicitat sau acceptat sume de bani în schimbul unor servicii medicale, inclusiv consultații, tratamente și eliberarea ilegală de concedii medicale.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. În data de 3 septembrie 2025, în baza unei delegări emise de procurorul de caz, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile au vizat sediul unei unități sanitare publice, o locație aparținând unui cabinet medical privat, precum și locuința unei femei în vârstă de 55 de ani, suspectată în acest caz. Cercetările se desfășoară sub acuzațiile de luare și dare de mită.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus reţinerea unui medic din Făget pentru fapte de corupţie. La data de 03 septembrie 2025, în baza delegării procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Timiş au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi dare de mită. Percheziţiile au fost efectuate la sediul unei instituţii medicale publice, la sediul social al unui cabinet medical şi la domiciliul unei femei de 55 de ani”, a transmis, miercuri seară, IPJ Timiş.

Ancheta desfășurată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a scos la iveală activități grave privind conduita unui medic pneumolog din orașul Făget.

Conform informațiilor oficiale, în perioada aprilie 2024 – 29 august 2025, medicul ar fi primit sume de bani și diverse bunuri de la cel puțin 32 de pacienți care i-au trecut pragul cabinetului aflat în unitatatea medicală locală.

În baza acestor descoperiri, procurorii au dispus reținerea medicului pentru o perioadă de 24 de ore. Surse apropiate anchetei susțin că mita ar fi fost oferită în contextul unor consultații, tratamente, dar și pentru eliberarea nejustificată a unor concedii medicale. Banii ar fi fost primiți atât în moneda națională, cât și în valută.