Președintele Nicușor Dan a discutat deja cu generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și că urmează o nouă întrevedere între cei doi. Declarația vine după ce generalul a fost audiat de procurorii DNA militar și a dobândit calitatea de suspect într-un dosar care vizează presupuse fapte legate de suplimentarea unor locuri finanțate de la buget.

Întrebat dacă a discutat cu generalul Gheorghiță Vlad după apariția informațiilor privind ancheta DNA care îl vizează, președintele a confirmat existența unui dialog între cei doi.

„Am avut o discuţie şi o să mai am una”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în Muntenegru, întrebat dacă până acum a discutat cu generalul Gheorghiţă Vlad după ce acesta a devenit suspect într-un dosar DNA.

Șeful statului a fost întrebat și dacă generalul Gheorghiță Vlad îl va însoți la Summitul NATO de la Ankara.

„Am avut o discuţie şi o să mai am una”, a repetat preşedintele.

Șeful Statului Major al Apărării a fost audiat marți de procurorii DNA militar într-un dosar în care este cercetat pentru complicitate la uzurparea funcției.

Ancheta vizează emiterea unui ordin prin care numărul locurilor finanțate de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport ar fi fost majorat cu 20. Potrivit procurorilor, beneficiarii măsurii au fost candidați care fuseseră admiși inițial pe locuri cu taxă.

Conform DNA, urma ca „la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidaţi să fie încadraţi pe posturi de ofiţer, la Ministerul Apărării Naţionale”.

La o zi după apariția informațiilor privind acuzațiile formulate de procurori, generalul Gheorghiță Vlad și generalul-locotenent Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție, au solicitat trecerea în rezervă.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, șeful Statului Major al Apărării a depus o cerere de pensionare, iar un demers similar ar fi fost făcut și de generalul-locotenent Iulian Berdilă.

Aceste solicitări au apărut după ce DNA a anunțat că generalului Gheorghiță Vlad i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar penal care vizează presupuse fapte comise în anul 2025.

După anunțul procurorilor, generalul Gheorghiță Vlad a transmis un mesaj în care a respins acuzațiile formulate împotriva sa. Acesta a declarat că nu a săvârșit fapte de corupție și că nu a avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la astfel de infracțiuni.

Totodată, șeful Armatei a afirmat că are încredere că situația va fi lămurită pe baza probelor administrate în cauză. El a susținut că momentul în care a fost pus sub acuzare este unul neobișnuit, în condițiile în care ancheta ar fi fost în desfășurare de aproximativ un an.

Generalul a mai arătat că, în perioada mandatului său, Armata Română și-a consolidat capacitatea operațională și credibilitatea, avertizând că afectarea imaginii conducerii Statului Major al Apărării poate influența încrederea publică în instituție.