Programul complet pentru pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași va debuta miercuri, 8 octombrie, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva la ora 6:00, urmat de procesiunea cu racla sfintelor moaște și așezarea acesteia spre închinare, apoi Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană și Vecernia cu Paraclisul Sfintei Parascheva.

Joi, 9 octombrie, programul continuă cu slujbele de dimineață între 7:00 și 11:00, Vecernia și Paraclisul între 16:00 și 18:00 și se încheie cu prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la ora 18:00 în Muzeul Mitropolitan din Iași.

Programul pelerinajului continuă vineri, 10 octombrie, cu Miezonoptica, Acatistul și Sfânta Liturghie între 7:00 și 11:00, Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva între 16:00 și 16:30 și Slujba de priveghere cu Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe între 19:00 și 23:00.

Sâmbătă, programul include slujbele de dimineață , sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva între 16:00 și 16:30 și întâmpinarea moaștelor Sfântului Grigorie Palama . Duminică, 12 octombrie, pelerinii vor participa la Sfânta Liturghie de la ora 7, Paraclisul și Procesiunea „Calea Sfinților” .

Luni, 13 octombrie, slujba va începe la ora 7:00, urmată de Paraclis la ora 16 și Slujba de priveghere care va începe la ora 21 .Marți, 14 octombrie, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva începe la ora 7, Sfânta Liturghie începe la ora 9 iar Paraclisul va avea loc la ora 16.

Miercuri, 15 octombrie, programul se încheie cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie între 7:00 și 11:00, urmate de Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva între 16:00 și 18:00.