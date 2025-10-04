Social

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica. Foto

Comentează știrea
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica. Fotosursa: basilica.ro
Din cuprinsul articolului

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae s-a desfășurat, azi, la Mănăstirea Cernica, după cum informează basilica.ro.

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica

Ziua de sâmbătă a debutat cu Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6, iar de la ora 09:00 a început Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi, din care au făcut parte:

Bucură-te de filme și seriale noi care te vor introduce în atmosfera de toamnă
Bucură-te de filme și seriale noi care te vor introduce în atmosfera de toamnă
Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Cine sunt Marius Lazurcă și Cosmin Filatov
Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Cine sunt Marius Lazurcă și Cosmin Filatov

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Vineri a avut loc primirea sfintelor moaște la mănăstirea Cernica

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Totodată, joi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit racla care va găzdui moaștele Sf. Dumitru Stăniloae.

Vineri a avut loc primirea sfintelor moaște la mănăstirea Cernica. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat legătura profundă dintre Sfântul Dumitru Stăniloae și Mănăstirea Cernica.

Canonizat anul trecut

Sfântul Dumitru Stăniloae a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024 având ca dată de pomenire ziua de 4 octombrie.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:50 - Povestea primului festival din lume: de la ritualuri antice la muzica modernă
23:41 - Revoluție în fotbal. ChatGPT a devenit noul impresar al jucătorilor
23:29 - Bucură-te de filme și seriale noi care te vor introduce în atmosfera de toamnă
23:17 - Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Cine sunt Marius Lazurcă și Cosmin Filatov
23:06 - Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica. Foto
22:55 - Superliga. Rapid - Farul Constanța, 3-1. Echipa din Giulești a devenit lidera campionatului

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale