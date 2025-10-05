Sindicatele din Educație cer demisia lui Ilie Bolojan și a ministrului Daniel David

Educaţia din România traversează „cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani”, avertizează Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), care acuză Guvernul Bolojan şi Ministerul Educaţiei că, prin Legea 141/2025, au transformat şcoala românească într-un sistem „dezorganizat şi demotivant”. Directorul Federaţiei, Simion Hăncescu, afirmă că asistăm la „un colaps planificat al sistemului public de învăţământ”.

Potrivit FSLI, prevederile din Legea 141/2025 au fost adoptate cu scopul reducerii cheltuielilor bugetare, însă rezultatul ar fi fost „catastrofal”. Profesorii susțin că măsurile au dus la comasarea școlilor, suprapopularea claselor, eliminarea burselor, reducerea a peste 14.000 de posturi și tăieri mascate ale salariilor.

Numeroși profesori suplinitori calificați au părăsit sistemul, iar cadrele didactice rămase sunt forțate să predea materii din domenii diferite. Simion Hăncescu a declarat că educaţia din România a fost redusă la o simplă „cheltuială bugetară”, fără a se ține cont de rolul său strategic în dezvoltarea națională.

Federaţia subliniază că România alocă cel mai mic procent din PIB pentru educaţie din întreaga Uniune Europeană, potrivit Eurostat. România are cel mai mare număr de elevi per cadru didactic la nivel primar. În același timp, analfabetismul funcțional și abandonul școlar continuă să crească, în timp ce investițiile în infrastructură educațională nu există.

FSLI avertizează că, în urma noilor măsuri, tot mai mulți profesori aleg să se pensioneze anticipat sau să plece din sistem. De asemenea, sindicaliștii atrag atenția că tinerii absolvenți nu mai sunt atrași de cariera didactică, ceea ce va agrava criza de personal calificat.

FSLI a anunțat continuarea tuturor formelor de protest până la demisia ministrului Daniel David și a premierului Ilie Bolojan. Sindicatul cere un guvern care „să înțeleagă că investiția în educație este o investiție în viitorul României”

Federația promite că lupta pentru drepturile profesorilor, elevilor și părinților va continua, până când educaţia din România va deveni o ”adevărată prioritate națională”.