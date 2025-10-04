Ilie Bolojan, despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce rol au avut politicienii

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu pentru PrimaTV, că politicienii, și nu serviciile secrete, poartă responsabilitatea principală pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a subliniat că scăderea încrederii în clasa politică a creat un teren favorabil dezinformării, influențând astfel rezultatul votului antisistem.

Ilie Bolojan a explicat că atribuirea vinei serviciilor secrete pentru anularea alegerilor reprezintă o simplificare a situației.

„Când un primar pierde alegerile, nu e de vină el, e de vină electoratul, în accepțiunea primarului. Dar, în fapt, niciun primar nu pierde alegerile fără să aibă și el o parte de responsabilitate. E ușor să dai vina pe alții. Trebuie să vedem ce e în răspunderea noastră”, a declarat Ilie Bolojan la Prima TV.

Acesta a mai precizat că lipsa încrederii în politicieni a favorizat dezinformarea și a explicat că principalii responsabili pentru această situație nu sunt serviciile secrete. Potrivit lui Bolojan, dacă s-ar fi menținut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării asupra votului ar fi fost mult atenuate.

Premierul a menționat că serviciile secrete pot contribui la gestionarea unor situații complexe, însă responsabilitatea politicienilor rămâne principală.

”Dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării ale votului antisistem ar fi fost mult atenuate. Principalii vinovaţi pentru situaţia în care o comunitate votează masiv împotrivă, trebuie să fie cei care au fost pe poziţii de decizie în comunitatea respectivă.” a afirmat premierul.

El a reiterat că, de cele mai multe ori, pierderea alegerilor implică și responsabilitatea directă a celor aflați la conducerea comunităților.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a declarat, la Copenhaga, după Comitetul Politic European, că a prezentat raportul Parchetului General pe tema alegerilor anulate din 2024.

El a precizat că foarte mulți dintre participanți și-au exprimat interesul de a studia documentul: „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor să o citească în avion, la întoarcere. Deci a existat interes”, a spus Nicușor Dan.