Politica

Ilie Bolojan, despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce rol au avut politicienii

Comentează știrea
Ilie Bolojan, despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce rol au avut politicieniiSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu pentru PrimaTV, că politicienii, și nu serviciile secrete, poartă responsabilitatea principală pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a subliniat că scăderea încrederii în clasa politică a creat un teren favorabil dezinformării, influențând astfel rezultatul votului antisistem.

Ilie Bolojan despre responsabilitatea politicienilor în alegerile prezidențiale

Ilie Bolojan a explicat că atribuirea vinei serviciilor secrete pentru anularea alegerilor reprezintă o simplificare a situației.

„Când un primar pierde alegerile, nu e de vină el, e de vină electoratul, în accepțiunea primarului. Dar, în fapt, niciun primar nu pierde alegerile fără să aibă și el o parte de responsabilitate. E ușor să dai vina pe alții. Trebuie să vedem ce e în răspunderea noastră”, a declarat Ilie Bolojan la Prima TV.

Acesta a mai precizat că lipsa încrederii în politicieni a favorizat dezinformarea și a explicat că principalii responsabili pentru această situație nu sunt serviciile secrete. Potrivit lui Bolojan, dacă s-ar fi menținut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării asupra votului ar fi fost mult atenuate.

Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru

Bolojan susține că serviciile secrete pot contribui la gestionarea unor situații complexe

Premierul a menționat că serviciile secrete pot contribui la gestionarea unor situații complexe, însă responsabilitatea politicienilor rămâne principală.

”Dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării ale votului antisistem ar fi fost mult atenuate. Principalii vinovaţi pentru situaţia în care o comunitate votează masiv împotrivă, trebuie să fie cei care au fost pe poziţii de decizie în comunitatea respectivă.” a afirmat premierul.

Proces electoral

Proces electoral

El a reiterat că, de cele mai multe ori, pierderea alegerilor implică și responsabilitatea directă a celor aflați la conducerea comunităților.

Nicușor Dan a prezentat raportul Parchetului General la Copenhaga

De asemenea, președintele Nicușor Dan a declarat, la Copenhaga, după Comitetul Politic European, că a prezentat raportul Parchetului General pe tema alegerilor anulate din 2024.

El a precizat că foarte mulți dintre participanți și-au exprimat interesul de a studia documentul: „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor să o citească în avion, la întoarcere. Deci a existat interes”, a spus Nicușor Dan.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:29 - Peste 200 de copii cu vârste între 3 și 7 ani au fost prezenți pe gheața Patinoarului Allianz-Țiriac Arena
14:17 - Ilie Bolojan, despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce rol au avut politicienii
14:04 - Premieră în lumea medicală: Oamenii de știință creează embrioni din ADN-ul pielii umane
13:52 - Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
13:41 - Superliga. Rapid - Farul Constanța, 20.30. Giuleștenii au ocazia să devină lideri
13:31 - Laura Codruța Kovesi: România are cea mai mare evaziune din Europa la TVA

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale