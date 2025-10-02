Politica

Nicușor Dan, discuții despre Republica Moldova și dezinformarea rusească la Copenhaga

Nicușor Dan, discuții despre Republica Moldova și dezinformarea rusească la CopenhagaSursa foto: Facebook
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va prezenta joi, în timpul reuniunii Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga, materialul publicat recent de procurorul general al României, Alex Florenţa, privind influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din 2024.

Nicuşor Dan va vorbi joi despre dezinfomarea rusească

Potrivit declaraţiilor lui Nicușor Dan, discuţiile de la Copenhaga vor aborda trei teme esenţiale, situaţia Republicii Moldova după recentele alegeri, combaterea traficului de droguri şi pericolul dezinformării ruse. Preşedintele a explicat că prezentarea materialului procurorului general este un pas important pentru conştientizarea partenerilor europeni.

„Acel mecanism pe care vi l-a prezentat procurorul general, cu trei etape, site care se duce într-un alt site, în care găseşti o ştire surpriză pe care  faci click, te duci într-un alt site şi de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni sau un site foarte respectabil şi se pare că ştirea aia chiar e adevărată”, a declarat șeful statului.

Documentul arată cum Rusia a încercat să influenţeze percepţia publică în România, prin campanii subtile care porneau de la site-uri aparent neutre, legate de sănătate sau viaţă cotidiană, şi conduceau utilizatorii către pagini ce păreau credibile, dar care difuzau ştiri false.

 Materialul prezentat de procurorul general detaliază inclusiv implicarea grupării Potra

Materialul prezentat de procurorul general detaliază inclusiv implicarea grupării Potra, care ar fi avut rolul de a destabiliza statul prin campanii coordonate.

TikTok

TikTok / sursa foto: dreamstime.com

Raportul explică modul în care anumite hashtag-uri au fost manipulate pe TikTok, precum cazul „Georgescu”, care a ajuns în topurile internaţionale datorită promovării artificiale.

Nicușor Dan se va întâlni cu premierii Suediei, Belgiei și Armeniei

În paralel cu sesiunea plenară, Nicușor Dan a anunţat întâlniri bilaterale cu premierii Suediei, Belgiei şi Armeniei. Discuţiile vor viza atât aspecte de securitate, cât şi cooperarea economică, România dorind să-şi consolideze poziţia ca partener activ şi credibil în Uniunea Europeană.

” În afara de asta, o să avem întâlniri bilaterale cu prim-miniştrii din Suedia, Belgia şi din Armenia. Ăsta e programul zilei”, a explicat  Nicuşor Dan, înainte de participarea la a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.

 

