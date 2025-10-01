Nicușor Dan va prezenta dovezi despre interferența Rusiei în alegerile din România la reuniunea liderilor UE

Președintele Nicușor Dan va participa miercuri și joi la Copenhaga la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, unde va aborda conflictul din Ucraina și securitatea europeană. Președintele României va informa, totodată, partenerii europeni despre concluziile raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Președintele Nicușor Dan va participa miercuri, 1 octombrie, la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană, eveniment organizat la Palatul Christiansborg, în Copenhaga, Regatul Danemarcei, începând cu ora 13:00, ora României.

În timpul acestei reuniuni, șefii de stat vor discuta despre situația de securitate din Europa, în contextul conflictului din Ucraina și al amenințărilor hibride persistente.

În seara aceleiași zile, Nicușor Dan va participa la dineul oficial organizat de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea și Majestatea Sa Regina Maria, dedicat liderilor prezenți la reuniunea Comunității Politice Europene.

Joi, 2 octombrie, președintele va lua parte la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, unde agenda include mesele rotunde privind securitatea europeană și reziliența statelor membre. Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan va avea, de asemenea, o serie de întrevederi bilaterale cu partenerii europeni.

Îm aceste reuniuni, Nicușor Dan va prezenta partenerilor europeni concluziile raportului Procurorului General privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem” a declarat șeful statului.

Președintele a precizat că rapoarte similare emise de alte state europene și instituții internaționale confirmă existența unui război hibrid orchestrat de Federația Rusă, care au ca scop destabilizarea societăților europene și influențarea proceselor electorale.