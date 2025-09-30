Nicușor Dan, despre acțiunile Rusiei: Vor să amplifice tensiunile

Nicușor Dan a abordat subiectul celor mai recente evenimente legate de Rusia, evidențiind gravitatea situației și implicațiile ei. ,,Este evident că intenția Moscovei este de a provoca și de a ridica dubii. Vor să amplifice tensiunile, să dezvolte neliniște, să creeze neîncredere și o oboseală față de ajutorul constant pe care Occidentul l-a acordat Ucrainei”, susține președintele României.

Președintele României a subliniat într-un interviu acordat marți seara că nu există motive de îngrijorare pentru populație, precizând că, în afara incidentului de 12 minute din zona Baltică, nu au fost raportate recente încălcări ale spațiului aerian al țărilor NATO.

Șeful statului a adăugat că „intenția Moscovei este de a provoca, pentru a ridica dubii și a amplifica tensiunile inerente din societățile occidentale”, însă a exprimat convingerea că starea de normalitate va continua.

Președintele Nicușor Dan a explicat că scopul Rusiei este acela de a induce teamă și neîncredere în societățile occidentale, precum și de a slăbi sprijinul public pentru Ucraina. În opinia sa, statele membre NATO trebuie să transmită un mesaj clar de siguranță și unitate, pentru a liniști populația și a contracara propaganda rusă.

„Țările noastre sunt în NATO, țările noastre au mijloace suficiente pentru a se apăra (...) cetățenii trebuie să fie liniștiți pentru că nu se vor întâmpla lucruri deosebite în următoarea perioadă”, a declarat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat importanța continuării investițiilor în apărare și pregătire militară, insistând că „trebuie să continuăm să ne echipăm, să instruim armatele noastre și să învățăm să colaborăm mult mai bine decât am făcut-o până acum”. În ceea ce privește incidentul din spațiul aerian baltic, președintele a precizat că reacția trupelor NATO a fost una calculată și echilibrată, menită să evite o escaladare a tensiunilor cu Moscova.

Șeful statului a transmis un mesaj de calm, subliniind că nu există motive de îngrijorare pe termen scurt, dar a insistat asupra nevoii de pregătire continuă în fața provocărilor viitoare. „Cetățenii trebuie să fie liniștiți că nu se vor întâmpla lucruri deosebite în perioada următoare. Mai departe, peste mai mulți ani, tocmai pentru că vedem atitudinea agresivă a Rusiei, trebuie să continuăm să echipăm, să instruim armatele noastre și să colaborăm și mai bine”, a declarat Nicușor Dan la Euronews.

Președintele Nicușor Dan a mai dezvăluit și o serie de informații legate de cele trei direcții majore identificate până acum în ancheta privind așa-numitul „Dosar Călin Georgescu”, menționând pentru prima dată și legătura cu omul de afaceri Bogdan Peșchir, cunoscut online drept „BogPr”.

Șeful statului a precizat că datele sunt încă incomplete, dar conturează un mecanism complex de influență externă.

„Noi nu avem în momentul de față date certe și discutăm pe niște lucruri pe care le bănuim, cine a fost și ce a plătit. Dar în momentul de față avem trei componente: interferență rusă pe rețelele de socializare – aici avem oferite site-uri și metode de promovare care duc către Rusia; pe partea de finanțare avem dovada aceea cu domnul Peșchir care a plătit 1 milion de euro, noi estimăm că ar fi vorba de 20 de milioane de euro; iar cel mai bine documentat este tot ce a fost legat de rețeaua Potra”, a declarat președintele.

El a subliniat că, spre deosebire de perioada alegerilor din 2024, România dispune acum de o imagine mai clară asupra tiparelor de interferență externă și a metodelor de manipulare online folosite la nivel european. „Pentru noi era ceva abstract, un război hibrid cu ceva exemple din Republica Moldova. Pentru prima dată avem cadrul general, validat și de rapoartele serviciilor partenere din NATO și UE, care confirmă că asemenea interferențe nu au vizat doar România, ci întreg spațiul european”, a punctat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că fondurile europene SAFE reprezintă o oportunitate strategică pentru România, oferind acces la împrumuturi avantajoase, cu dobânzi reduse și termene de rambursare extinse. Acestea vor fi direcționate atât către achiziția de echipamente militare, cât și către proiecte de infrastructură cu utilizare duală, menite să întărească securitatea și conectivitatea țării.

„Fondurile SAFE înseamnă împrumuturi la dobânzi foarte mici și cu termene de rambursare foarte mari; ele sunt pentru echipament militar și pentru așa-numita infrastructură cu utilizare duală — atât civilă, cât și militară”, a mai precizat Nicușor Dan pentru sursa citată.

În plan concret, șeful statului a subliniat că aceste investiții vor sprijini modernizarea portului Constanța și construcția de autostrăzi strategice către Moldova și Ucraina. Totodată, o parte dintre echipamentele militare vor fi produse în România, în parteneriat cu companii europene.

„Pe partea de echipament militar: vom cumpăra echipament militar, iar o parte din acesta, în înțelegeri cu companii europene, îl vom produce în România. Producția în România înseamnă dezvoltarea industriei militare și crearea de locuri de muncă”, a adăugat președintele.