Nicușor Dan: Aș paria că în trei ani Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți, la Timișoara, că este convins că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană în următorii trei ani. „Aș paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene”, a spus acesta, la Conferința „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

La conferința „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, organizată la Timișoara, Nicușor Dan a participat la o sesiune de întrebări moderată de primarul Dominic Fritz. Întrebat dacă Republica Moldova este pregătită să adere la UE, președintele a afirmat că ar „paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene”.

Potrivit acestuia, în ciuda dificultăților prin care trece țara, în special a scumpirii gazului, determinată de poziția fermă față de Rusia, administrația și majoritatea cetățenilor susțin direcția europeană.

„În acest ciclu, care înseamnă președinte plus Parlament patru ani, Moldova va face tot ce ține de ea ca să intre în Uniunea Europeană. Și, pe de altă parte, în cadrul Uniunii Europene există unanimitate pentru ca Moldova să intre, dacă îndeplinește condițiile”, a mai adăugat acesta.

El a arătat că sprijinul României este important în procesul de aderare, însă pe plan diplomatic Republica Moldova ar putea avea nevoie de ajutor doar în situații „punctuale”, întrucât la nivelul Uniunii există „voința ca țara să devină membră”.

„Pe multe alte lucruri, cum ar fi securitatea cibernetică, acolo România este, în mod transparent, în acord cu partenerii săi, la rugămintea autorităților din Moldova, România este prezentă și a fost inclusiv în săptămânile și lunile de dinainte de alegeri”, a mai spus acesta.

Întrebat despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, Nicușor Dan a spus că acestea reprezintă „o chestiune foarte serioasă”, menționând că le-a urmărit pe tot parcursul zilei. Președintele a adăugat că rezultatul este încurajator și a amintit că, în vizitele sale recente la Chișinău, a constatat îngrijorări majore legate de scrutin.

„Am avut campania pentru prezidențiale și referendumul din 2024, în care estimările au fost că 80.000, poate chiar 100.000 de voturi, au fost cumpărate de rețeaua Șor. Banii pe care Rusia i-a investit în campania asta au fost mult mai mulți decât în 2024 și cu o lună și jumătate - două înainte autoritățile au văzut că rețele importante, inclusiv a CEC-ului, fuseseră penetrate de către cineva, se suspectează Rusia, și atunci a fost o cursă contra-cronometru ca infrastructura de bază pentru alegeri să fie repusă în funcțiune”, a mai spus acesta.

Întrebat de ce Republica Moldova a reușit să facă față mai bine decât România atacurilor hibride ale Rusiei, Nicușor Dan a explicat că țara vecină „a fost prevenită”.

„Oamenii se așteptau în 2024 ca Rusia să încerce să influențeze alegerile și mai ales referendumul. (...) Pe scurt, Republica Moldova era prevenită, acolo unde au simțit că nu au resurse, au cerut ajutorul țărilor europene și l-au primit”, a afirmat președintele.