Adrian Năstase, despre declarațiile lui Nicușor Dan: Este posibil ca, o vreme, să fi fost plecat din țară

Fostul premier Adrian Năstase a afirmat, după ce președintele Nicușor Dan a spus că România nu era pregătită să intre în Uniunea Europeană, că aderarea a fost rezultatul unor eforturi foarte mari. „Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară. Altfel, ar fi greu de înțeles afirmația sa”, a scris acesta, într-o postare de pe blogul său.

Fostul premier a declarat, după ce președintele a spus că România nu era pregătiră să intre în UE, că cei care au trăit în acea perioadă își amintesc eforturile considerabile făcute pentru îndeplinirea criteriilor europene și încheierea celor 31 de capitole de negociere.

„A fost nevoie de un efort deosebit pentru a modifica sute de legi și de a adopta alte câteva sute. S-au înființat zeci de instituții pentru a respecta standardele europene, s-au normalizat relațiile cu FMI, s-a obținut statutul de economie funcțională de piață”, a mai scris acesta.

Fostul premier a subliniat că aderarea României la Uniunea Europeană nu a reprezentat un gest unilateral al Bruxelles-ului, ci rezultatul unei mobilizări interne fără precedent.

„S-a făcut un efort consensual pentru revizuirea Constituției și multe altele. M-am referit doar la perioada în care am fost premier și am finalizat negocierile cu UE, dar eforturi importante s-au făcut și înainte de 2000, și după 2004, până în 2007 – momentul aderării, în timpul guvernului Tăriceanu”, a mai spus acesta.

Adrian Năstase a mai adăugat: „Înțeleg ideea de a sprijini Moldova și Ucraina să devină membre ale UE, dar nu cred că e normal să minimalizăm eforturile pe care noi înșine le-am făcut într-un important proiect de țară”.

Declarațiile lui Adrian Năstase au fost făcute după ce Nicușor Dan a spus, la Timișoara, că România și Bulgaria „nu erau pregătite” pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă decizia Bruxelles-ului a fost „una corectă geopolitic”.

„Acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă, pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care România le-a făcut”, a declarat președintele.