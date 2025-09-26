Bulgaria suspendă tranzitul de gaze rusești. Decizia, în vigoare din 2026

Bulgaria intenționează ca, începând din 2026, să oprească tranzitul gazelor rusești aferente contractelor pe termen scurt. „În calitate de membru al UE, ne vom alătura deciziei de a suspenda în 2026 contractele pe termen scurt pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale ruseşti, iar pe termen lung, până în 2028”, a anunțat premierul Rossen Jeliazkov, potrivit BTA.

Măsura ce face parte din strategia Uniunii Europene de a elimina complet importurile de gaze provenite din Rusia.

Uniunea Europeană și-a propus inițial să oprească complet importurile de gaze din Rusia până la finalul anului 2027, măsură care ar pune capăt unei relații energetice de zeci de ani cu fostul principal furnizor al continentului. Totuși, săptămâna trecută, oficialii europeni au anunțat că se poartă negocieri pentru a identifica o soluție legală care să permită devansarea acestui termen cu un an.

Propunerea privind noile sancțiuni europene necesită însă acordul unanim al statelor membre, iar Ungaria și Slovacia și-au exprimat deja intenția de a se opune oricăror restricții suplimentare asupra energiei provenite din Rusia.

În același timp, Donald Trump a cerut liderilor europeni să înceteze achizițiile de energie rusească și să impună taxe punitive Chinei și Indiei, condiționând de aceste măsuri sprijinul american pentru Ucraina și adoptarea de noi sancțiuni împotriva Moscovei.

Potrivit ministrului bulgar al energiei, Jecio Stankov, renunțarea la importurile de gaze rusești „oferă Bulgariei un potenţial enorm de a deveni o ţară importantă de tranzit pentru gazele naturale provenite de la terminalele de GNL din SUA”.

Oficialul a precizat că „până ieri, aveam confirmate două livrări pentru noiembrie şi decembrie, care vor fi furnizate pentru consumul cetăţenilor şi întreprinderilor bulgare, provenind de la terminalele de GNL din SUA”.

Țara, care făcea parte din statele complet dependente de gazul rusesc până în 2022, își concentrează acum eforturile pe diversificarea surselor de aprovizionare și identificarea unor opțiuni mai accesibile ca preț.

În prezent, Bulgaria a înlocuit gazul rusesc cu livrări de gaz azer și gaz natural lichefiat provenit dintr-un terminal situat în Grecia.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a precizat că omologul său bulgar i-a oferit garanții privind menținerea Bulgariei ca partener de tranzit sigur și de încredere pentru Ungaria.

Totodată, miercuri, Slovacia a respins presiunile externe legate de reducerea achizițiilor de energie din Rusia, menționând însă că rămâne deschisă dialogului pe această temă.