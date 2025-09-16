UE întârzie sancțiunile contra Rusiei, SUA cer acțiuni mai rapide
- Iulia Moise
- 16 septembrie 2025, 16:53
Sancțiunile împotriva Rusiei au fost amânate de Comisia Europeană, în contextul în care Statele Unite solicită accelerarea opririi importurilor de petrol și gaze din Rusia, potrivit Reuters.
Blocul comunitar căuta marți o poziție comună înainte de a prezenta cel de-al 19-lea pachet de măsuri restricționare, menit să vizeze băncile rusești și flota „umbra” care evită sancțiunile.
Motivul amânării
Potrivit unor oficiali ai Uniunii Europene, Comisia Europeană nu a stabilit încă o dată exactă pentru prezentarea pachetului de sancțiuni, după ce presiunile americane au complicat negocierile interne.
Pachetul fusese inițial programat pentru miercuri și urma să includă măsuri împotriva băncilor rusești, companiilor implicate în ocolirea sancțiunilor și a entităților care facilitează comerțul cu Rusia prin țări terțe.
Amânarea a fost raportată inițial de Politico și confirmată ulterior de surse din cadrul UE.
Presiunea Washingtonului
În ultimele zile, președintele american Donald Trump a intensificat presiunile asupra Uniunii Europene pentru a tăia sursele de venit din energie către Moscova.
Statele Unite solicită impunerea unor tarife comerciale ridicate pentru India și China, cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, precum și încetarea importurilor directe de energie din Rusia.
Administrația de la Washington consideră că exporturile de combustibili sunt principala sursă de finanțare pentru războiul din Ucraina și, prin urmare, trebuie eliminate cât mai rapid.
Poziția Europei în raport cu sancțiunile împotriva Rusiei
În prezent, Uniunea Europeană intenționează să pună capăt importurilor de petrol și gaze rusești până la 1 ianuarie 2028, un termen considerat ambițios, dar care ar asigura stabilitatea prețurilor și continuitatea aprovizionării cu energie.
Oficialii europeni au subliniat însă că blocul este puțin probabil să accepte tarife punitive împotriva Indiei sau Chinei, tratând aceste măsuri diferit față de sancțiuni.
„Este o propunere dificilă din partea lui Trump. Chiar dacă cerințele sale sunt exagerate, ne forțează să găsim o cale de mijloc pentru a evita să fim acuzați de lipsă de acțiune”, a declarat un diplomat european pentru Reuters.
