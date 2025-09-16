SUA rămâne ferm de partea Israelului, în disputa cu Qatar

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că relația Statelor Unite cu Israel rămâne neclintită, chiar dacă atacul din Doha a stârnit critici internaționale, într-un interviu pentru Fox News.

În paralel, surse israeliene, citate de Jarusalem Post, au dezvăluit că premierul Benjamin Netanyahu l-a informat pe președintele Donald Trump înainte ca rachetele să fie lansate, în ciuda declarațiilor oficiale ale Casei Albe.

Această combinație de acțiuni și comunicări ridică întrebări privind alianțele strategice și rolul SUA în Orientul Mijlociu.

Pe 9 septembrie 2025, capitalele lumii au urmărit cu atenție escaladarea conflictului între Israel și Hamas, care a culminat cu un atac israelian asupra liderilor Hamas aflați în Qatar.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat clar pe X că atacul a fost „o operațiune complet independentă” a Israelului:

„Israel a inițiat, a executat și își asumă întreaga responsabilitate.”

Potrivit Axios, șapte oficiali israelieni au confirmat că Netanyahu l-a informat pe președintele Donald Trump despre intenția atacului înainte ca rachetele să fie lansate.

Oficialii au explicat că discuțiile au avut loc mai întâi pe plan politic, urmate de canale militare. Un oficial israelian a declarat pentru Axios:

„Trump știa despre atac înainte ca rachetele să fie lansate. Mai întâi a existat o discuție la nivel politic între Netanyahu și Trump, urmată de una prin canale militare. Trump nu a spus nu.”

Deși Casa Albă a susținut că președintele Trump a fost notificat doar după ce rachetele erau deja în aer, Axios a subliniat că militarii americani au văzut avioanele israeliene în aer și au încercat să obțină explicații, dar răspunsul a venit abia după ce rachetele se aflau în zbor.

Acest incident a amplificat tensiunile în Orientul Mijlociu, în special pentru Qatar, care găzduiește liderii Hamas în exil și a organizat summitul arab-islamic ce a condamnat atacul israelian, considerând că acesta „amenință perspectivele păcii și coexistenței în regiune”.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, aflat într-o vizită în Ierusalim, a fost întrebat despre atacul din Qatar și despre relația SUA cu Israel. Rubio a reiterat sprijinul american pentru statul evreu:

„Vom continua să fim aliați și parteneri puternici. Așa cum a spus președintele, nu a fost mulțumit de modul în care au decurs lucrurile. Aceasta nu înseamnă că vom înceta să fim partenerul și aliatul lor.”

Rubio a anunțat că se va deplasa în Qatar pentru a încuraja rolul constructiv al acestei țări în oprirea războiului din Gaza și pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas:

„Vom vizita din nou acolo foarte curând, în următoarea zi. Înțelegem că sunt supărați pe ceea ce s-a întâmplat. Înțelegem poziția Israelului. Indiferent de asta, avem ostatici pe care vrem să îi eliberăm. Totodată, există un Hamas care trebuie învins, eradicat sau eliminat pentru ca să putem ajunge la pacea pe care toată lumea spune că o dorește.”

Vizita lui Rubio, un apropiat al președintelui Trump, are loc într-un moment delicat, când comunitatea internațională încearcă să gestioneze consecințele atacului. Secretarul de Stat a subliniat importanța concentrării asupra viitorului și nu doar asupra evenimentelor recente:

„Încercăm să facem ca toată lumea să rămână concentrată pe ceea ce urmează, nu doar pe ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Doha. Vrem ca toată lumea să se concentreze pe ceea ce urmează, pentru că încă avem probleme de rezolvat.”

În timp ce Axios susține că Trump a fost informat anterior lansării rachetelor, Casa Albă a negat acest lucru:

„Trump nu știa despre atacuri, și Israel nu va lovi Qatarul.”

Oficialii israelieni au menționat că, deși timpul de reacție era limitat, Trump ar fi avut posibilitatea să oprească atacul:

„Trump a fost informat 'cu mult înainte' la nivel politic, având posibilitatea să oprească atacul dacă ar fi dorit.”

Aceste declarații contradictorii au creat confuzie în rândul publicului și al liderilor internaționali, întrebându-se despre nivelul real de coordonare dintre SUA și Israel.

În ciuda neînțelegerilor, Netanyahu a afirmat că atacul a fost integral responsabilitatea Israelului, subliniind independența operațiunii.

Atacul a provocat o serie de reacții diplomatice la nivel global. Qatarul, care a găzduit liderii Hamas și summitul arab-islamic, a exprimat furia față de Israel, considerând că atacul pune în pericol perspectivele păcii în regiune.

Draftul rezoluției summitului a afirmat că Israelul amenință coexistența regională.

Rubio, însă, a menționat că este esențial să nu se concentreze doar pe criticile imediate:

„Vrem ca toată lumea să se concentreze pe ceea ce urmează, pentru că încă avem probleme de rezolvat.”

Aceasta reflectă o abordare pragmatică din partea SUA, care încearcă să echilibreze sprijinul pentru Israel cu nevoia de mediere în conflictul din Gaza.

Rubio a subliniat că vizita sa în Qatar are obiective clare: menținerea dialogului cu liderii din Golf, medierea negocierilor pentru eliberarea ostaticilor și menținerea presiunii asupra Hamas.

În plus, Rubio a reiterat că SUA nu sprijină anexarea unor teritorii din Cisiordania, dar a criticat presiunile internaționale care ar forța Israelul să reacționeze:

„Am avertizat că va forța Israelul să facă anumite lucruri ca reacție, și cred că o parte din această conversație despre anexare este în răspuns la ceea ce a venit din partea Europei și Canadei cu privire la mișcarea pentru recunoașterea statului palestinian, care este în mare parte simbolică, dar are implicații reale în termeni de dificultate de a obține pacea.”

În paralel, Rubio a abordat și alte subiecte de politică externă, inclusiv tensiunile cu Rusia și Venezuela, subliniind preocupările SUA privind securitatea națională:

„Când trafici droguri către Statele Unite, te amesteci în afacerile interne ale Americii, când împingi droguri către Statele Unite ale Americii, reprezinți o amenințare directă la securitatea națională și la interesele naționale ale Statelor Unite. Și asta este ceea ce abordăm aici.”

Criza Israel-Qatar pune în lumină dinamica complexă dintre liderii internaționali. Netanyahu trebuie să gestioneze impactul internațional al atacului, în timp ce Trump și Rubio trebuie să echilibreze sprijinul pentru Israel cu presiunile diplomatice asupra Qatarului și a statelor arabe. Rubio a încercat să clarifice:

„Înțelegem că sunt supărați pe ceea ce s-a întâmplat. Înțelegem poziția Israelului. Indiferent de asta, avem ostatici pe care vrem să îi eliberăm.”

Acest echilibru delicat evidențiază dificultatea SUA de a-și menține alianțele strategice în Orientul Mijlociu, în timp ce încearcă să medieze conflicte regionale și să protejeze interesele naționale.

Pe termen scurt, vizita lui Rubio în Qatar va fi crucială pentru a evita escaladarea conflictului. Eliberarea ostaticilor și menținerea dialogului cu Hamas și Qatar sunt priorități imediate.

Pe termen lung, criza Israel-Qatar ar putea influența negocierile de pace în Orientul Mijlociu, relațiile SUA-Israel și strategiile geopolitice regionale.

Rubio a concluzionat:

„Vrem ca toată lumea să se concentreze pe ceea ce urmează, pentru că încă avem probleme de rezolvat.”

În contextul global, criza Israel-Qatar demonstrează complexitatea relațiilor internaționale, unde deciziile militare, diplomația și alianțele strategice se intersectează, iar fiecare mișcare poate avea consecințe majore.