Netanyahu: Eliminarea liderilor Hamas ar pune capăt războiului din Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că lichidarea liderilor Hamas ar însemna sfârșitul războiului din Gaza, potrivit Reuters. Declarația a venit după atacurile aeriene israeliene asupra conducerii Hamas din Qatar, condamnate de Doha și criticate inclusiv la Washington, cu doar câteva ore înainte de vizita secretarului de stat american Marco Rubio în Israel.

Netanyahu a acuzat pe rețeaua X că liderii Hamas din exil „au blocat toate încercările de încetare a focului” și că prelungesc conflictul „la nesfârșit”. „Eliminarea lor ar elimina principalul obstacol în calea eliberării tuturor ostaticilor noștri și a sfârșitului războiului”, a spus premierul.

Atacurile israeliene au vizat conducerea Hamas din Doha, capitala Qatarului, stat care a găzduit și intermediat negocierile pentru armistițiu. Cinci membri Hamas, inclusiv fiul liderului exilat Khalil al-Hayya, au fost uciși, însă liderii de rang înalt și echipa de negociere au supraviețuit. Un membru al forțelor de securitate qatareze a fost, de asemenea, ucis.

Hamas a calificat raidul drept o încercare de a sabota negocierile și a anunțat că nu își schimbă condițiile: eliberarea tuturor ostaticilor doar în schimbul încetării războiului și păstrarea armelor până la obținerea unui stat palestinian independent.

Atacurile asupra teritoriului Qatarului au stârnit reacții critice chiar din partea Statelor Unite. Înaintea vizitei sale la Tel Aviv, secretarul de stat Marco Rubio a declarat reporterilor că „SUA și președintele Donald Trump nu sunt încântați de aceste atacuri”.

Rubio a precizat însă că relația bilaterală cu Israelul „nu va fi afectată”, dar că discuțiile cu Netanyahu vor viza impactul operațiunilor asupra negocierilor privind ostaticii. „Mai sunt încă 48 de ostatici care merită să fie eliberați imediat, toți o dată”, a afirmat oficialul american.

El a adăugat că după încetarea războiului „va fi nevoie de un efort internațional pentru reconstrucția Gazei”, însă încă nu este clar cine va coordona și finanța acest proces.

Campania militară israeliană, care durează de aproape doi ani, a făcut peste 64.000 de victime în Gaza, potrivit autorităților locale palestiniene, și a generat o criză umanitară gravă. Israelul respinge acuzațiile de genocid formulate pe scena internațională.

Atacul asupra Qatarului a dus la condamnări ferme din partea mai multor state arabe și a perturbat negocierile mediate de Doha. Între timp, Netanyahu a semnat un nou acord pentru extinderea coloniilor în Cisiordania, teritoriu revendicat de palestinieni pentru formarea unui stat.

Săptămâna trecută, Emiratele Arabe Unite au avertizat că planul depășește limitele stabilite de Acordurile Abraham, care au normalizat relațiile cu Israelul în 2020.

Vizita lui Rubio în Israel are loc înaintea reuniunilor ONU de la New York, unde se discută tot mai des despre recunoașterea statului palestinian de către țări precum Franța și Marea Britanie. Washingtonul avertizează că o astfel de recunoaștere ar întări Hamas și ar putea stimula tendințele de anexare a Cisiordaniei promovate de aripa radicală a guvernului israelian.

După oprirea la Tel Aviv, Rubio urmează să însoțească vizita președintelui Trump în Marea Britanie, programată pentru săptămâna viitoare.