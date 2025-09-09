International Premierul Qatarului cere Hamas să accepte propunerea de încetare a focului înaintată de SUA







Prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, a cerut grupării teroriste Hamas să „răspundă pozitiv” la noua propunere de încetare a focului înaintată de Statele Unite, în timpul unei întâlniri desfășurate la Doha, a declarat un oficial apropiat discuțiilor.

Şeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani s-a întâlnit luni cu Khalil Al-Hayya, principalul negociator al Hamas, pentru a discuta despre acord. Hamas anunţase duminică seara că a primit propunerea Statelor Unite, care conţinea „câteva idei” pentru un armistiţiu cuprinzător. Israelul a transmis, de asemenea, că analizează cu seriozitate această propunere.

Un oficial israelian a declarat că planul prevede eliberarea tuturor celor 48 de ostatici în prima zi a armistițiului. La rândul său, o sursă familiarizată cu propunerea a afirmat că Israelul va elibera „mii” de prizonieri palestinieni.

Documentul stipulează că Israelul și Hamas ar începe imediat negocierile pentru încetarea definitivă a războiului, iar luptele nu ar fi reluate cât timp discuțiile ar continua. Președintele SUA, Donald Trump, ar garanta menținerea armistițiului pe durata acestor negocieri.

Următoarele zile sunt considerate decisive pentru avansarea propunerii. După apariția informațiilor despre ultima ofertă de duminică, Forumul Familiilor Ostatici și Dispăruți a transmis un mesaj ferm de susținere a eforturilor Statelor Unite, descriind inițiativa drept „o adevărată realizare”.

„Solicităm guvernului Israelului să-şi declare sprijinul neechivoc pentru acordul în curs de elaborare şi să-i acorde preşedintelui Trump sprijinul deplin până când toţi ostaticii se vor întoarce acasă - cei vii pentru reabilitare, iar cei căzuţi pentru o înmormântare demnă în patria lor”, a transmis forumul.

Unul dintre membrii biroului politic al Hamas, Basem Naim, a criticat luni ultima inițiativă a SUA, afirmând că aceasta reprezintă mai degrabă o încercare de a obține respingerea Hamas decât de a pune capăt războiului.

„Ceea ce se cere este o „pace umilitoare” sau continuarea războiului”, a declarat Naim într-o postare pe Telegram, luni.

„Hamas dorește să ajungă la un acord care să pună capăt războiului. Dar nu vom semna un document de capitulare umilitor — și în conducerea Hamas nu există un împărat precum Hirohito al Japoniei”, a adăugat Naim.